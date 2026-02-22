川普三月底訪中 關稅判決添變數

美國白宮官員廿日證實，美國總統川普將於三月三十一日至四月二日前往中國進行國事訪問，與中國國家主席習近平舉行會談。圖為兩人去年十月在南韓釜山會晤。（路透檔案照）

美中貿易與台灣議題成焦點

美國白宮官員廿日證實，總統川普將於三月三十一日至四月二日訪華，與中國國家主席習近平舉行高峰會談。這是川普自二〇一七年以來首次訪華，亦是其二〇二五年一月展開第二任期後的重要外交行程，預料美中貿易與台灣議題將成焦點。

此次訪問消息公布之際，正值美國最高法院推翻川普政府依據「國際緊急經濟權力法」對中國等多國實施的大規模關稅措施。不過，依據「三〇一條款」與「二三二條款」設立的其他對中關稅仍然有效。川普隨後宣布，將於全球範圍內暫時加徵十％的普遍性關稅，為期一五〇天。

請繼續往下閱讀...

分析家指出，最高法院裁決削弱了川普談判籌碼，使北京更具信心。華府智庫「戰略暨國際研究中心」專家甘思德認為，北京先前以稀土供應作為反制手段已展現壓力，如今關稅工具受限，可能鞏固川普在中方眼中的弱勢地位。

北京爭取貿易休戰延長

川普與習近平去年十月在南韓會晤時，曾達成為期一年的「貿易休戰協議」。作為交換，北京承諾打擊非法芬太尼貿易，並暫停對關鍵礦物出口的部分限制。報導指出，北京此次會談主要目標之一，是延長該項休戰安排，並爭取更多關稅減免與放寬對先進人工智慧晶片與無人機出口限制。中國方面尚未正式確認此行。

除貿易議題外，台灣問題預料將成為敏感焦點。美國政府去年十二月批准總額達一一一億美元的對台軍售案，引發北京強烈不滿。中方表示，習近平本月與川普通話時強調，台灣是中美關係中「最重要的問題」。川普則表示，對於是否進一步對台提供武器，「我們很快會做出決定。」

據美國商務部統計顯示，二〇二五年美國對中國年度貿易逆差縮減至約二〇二〇億美元，創廿一年來新低。縮減對中逆差長期以來是川普政府的重要政策目標。川普期望透過中國增加採購美國大豆、能源與波音飛機，以安撫農業與製造業支持者。不過，部分分析師認為，在最高法院裁決削弱美方關稅壓力後，北京未必會同意大規模採購承諾。此外，雙方預計還將討論伊朗核問題、俄烏戰事等全球議題。

川普日前表示，預期中方接待規格將超越其首次訪中安排。並透露作為回訪安排，習近平預計將於今年稍晚赴美出席在佛羅里達舉行的廿國集團會議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法