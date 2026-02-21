就任施政演說 日相高市批中國 武力改變現狀

日本首相高市早苗廿日在國會施政方針演說，直接點名中國在東海與南海加強以武力或威嚇手段試圖片面改變現狀。（路透）

日本首相高市早苗廿日在國會施政方針演說中表示，日本正面臨戰後最嚴峻安全環境。她直接點名中國在東海與南海加強以武力或威嚇手段試圖片面改變現狀，同時在日本周邊擴大並加強軍事活動，措辭較去年十月上任後首次國會演說更為強硬。

點名中國在日本周邊軍事擴張 將推動修訂CPTPP 擴大締約國

高市去年發表演說時，僅將中國、北韓與俄羅斯軍事動向列為「嚴重關切」。此次更進一步於「戰後最嚴峻安全環境」中，具體列舉中國片面改變現狀企圖，與北韓核武開發、俄烏戰爭並列。她提及北韓向俄羅斯派遣士兵，並點名中國正加強與俄羅斯軍事合作。

去年高市表示將重新找回在世界舞台綻放光彩的日本外交，今年則強調內閣將推動「創造和平與繁榮的負責任日本外交」。

高市特別強調已故前首相安倍晉三提出的「自由且開放的印太」（FOIP）構想今年屆滿十週年，日本將戰略性推進FOIP，讓印太更加強大與繁榮。並將從戰略角度，在維持高標準同時，推動「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」締約國擴大與協定修訂。

她還提到可能於下月訪問美國，進一步鞏固與川普總統信任關係，強調日美同盟是日本外交與安全保障政策基軸。同時以日美同盟為基軸，將與共享自由、民主、人權與法治等基本價值原則的國家攜手，深化日美韓、日美菲、日美澳、日美澳印等多邊安全合作，並與東協與歐洲各國共同因應全球課題。

