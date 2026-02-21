尹錫悅向國民致歉 質疑司法不公

被判處無期徒刑的南韓前總統尹錫悅廿日首度透過律師發表聲明，稱對判決感到無法接受。圖為南韓民眾十九日在首爾火車站觀看尹錫悅出庭聆聽判決的電視轉播。（美聯社）

因二〇二四年十二月緊急戒嚴事件引發內亂罪成而遭判無期徒刑的南韓前總統尹錫悅，廿日下午首度透過辯護人團發表聲明，表示一審判決結果「令人難以接受」。他在長達約六小時的短命戒嚴後遭彈劾下台，此事引發南韓數十年來最嚴重的政治危機。

首爾中央地方法院刑事合議庭十九日作出一審判決，認定尹錫悅為癱瘓憲法機構功能、擾亂國家憲政秩序，向國會派遣軍隊發起暴動，構成內亂罪，判處其無期徒刑。檢方此前曾求處死刑。

現年六十五歲的尹錫悅在聲明中強調，宣布緊急戒嚴是「為國為民作出的救國決斷」，其真誠性與目的至今未變。但他也對因此事帶給國民的挫折與困難深表歉意。尹錫悅在聲明中表示：「我對於因自身不足，帶給國民挫折與痛苦，深表歉意。」他同時對因此案遭受調查與審判痛苦的軍警及公職人員家屬表達同情，並稱「這一切決斷的責任都在自己身上」。

然而，尹錫悅強烈反駁法院的判決邏輯。他質疑法院未能排除「製造虛假和煽動的政治權力」，僅憑軍隊被派往國會就認定內亂罪成立，此邏輯令人費解。尹錫悅更進一步批評司法體系：「在司法獨立難以得到保障，難以期待法官依據法律與良心作出判決的情況下，透過上訴繼續進行法律鬥爭的意義令人質疑。」

儘管如此，尹錫悅的辯護人團表示，這僅是其個人心境吐露，並不意味著放棄上訴，預計將於下週正式提交上訴狀。尹錫悅自去年七月起即被羈押，雖被判處無期徒刑，但南韓一般無期徒刑受刑人通常在廿年後可申請假釋。

