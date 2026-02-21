一年20億美元 美考慮創建新世衛

圖為世界衛生組織（WHO）標誌與其發布的立百病毒威脅警告。（法新社）

華盛頓郵報十九日獨家披露，美國正式退出世界衛生組織（WHO）後，川普政府研擬每年撥款約廿億美元，重建一套取代世衛的全球公衛系統，包括實驗室、數據共享網路和快速反應系統等，以發揮全球疾病和疫情監測功能，但這筆花費是美國目前每年付給世衛會費的三倍。

川普認為，世衛過度傾向中國，已失去中立性與公信力，尤其在新冠肺炎爆發時忽視台灣的早期預警，錯失國際防疫先機。他去年一月上任即簽署行政命令退出世衛，並於上月廿二日正式生效。三位知情官員透露，華府現提議每年撥款給衛生與公共服務部廿億美元，複製世衛運作系統，以雙邊協議為基礎，將覆蓋範圍擴大到數十國。

為籌建此美國主導機構，衛生部已向白宮管理及預算局申請資金。退出前，美國每年繳納約六．八億美元會費與捐款，佔世衛年度卅七億美元總經費的十五％至十八％。衛生部發言人尼克森僅表示，正透過跨部門流程探討全球衛生未來，首要目標是保護美國民眾。

然而，專家對此提出嚴厲批評。約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院衛生安全中心主任英格萊斯比指出，此舉成本高昂且難達世衛覆蓋範圍。他強調，花費兩到三倍成本創建美國本已擁有的資源，從財政管理角度毫無意義；美國將無法獲得同等高品質訊息或原有影響力，華府應尋求世衛改革並重新合作。

哈佛醫學院教授葛文德曾擔任美國國際開發總署（USAID）全球衛生助理署長，他直言，新機構恐難存活，且花費更多資金卻只能取得全球合作成就的一小部分。葛文德補充，世衛提供美國不具備的全球通行證，能讓中國和俄羅斯等國分享衛生數據，這是雙邊協議難以取代的關鍵優勢。

