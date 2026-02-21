壓倒中國 美和平工作團轉型AI科技輸出

美國白宮科技政策辦公室主任克拉茨修奧斯。（路透檔案照）

美國川普政府廿日宣布啟動「科技工作團」（Tech Corps）倡議，重整成立超過六十年的「和平工作團」（Peace Corps），計劃派出數千名美國科技人才赴海外，提高外國對美國人工智慧（AI）技術軟硬體依賴，降低全球對中國競爭產品採用，以在美中AI科技競爭中佔得先機。

白宮科技政策辦公室主任克拉茨修奧斯廿日出席印度AI高峰會時宣布，科技工作團將派出具備科技專長的志工，進駐和平工作團夥伴國家，部署AI提升公共服務提供「最後一里路」支援，推動人工智慧在開發中國家的應用。

根據彭博報導，美國政府規劃未來五年派出多達五千名美國志願者和顧問到和平工作團夥伴國家。資金來源包括企業和慈善機構捐助，二〇二六年度已獲國會撥款四億一千萬美元，今年展開招募與訓練，目標首批招募五百人。

科技工作團是川普政府促進全球採用可受信任AI系統、創造具競爭力、開放與互通性AI生態系，以及推動「美國AI出口計劃」的三大倡議之一。克拉茨修奧斯同日宣布另兩項倡議：「AI代理標準倡議」促進產業主導開放安全的AI代理發展；「國家冠軍（企業）倡議」協助夥伴國家企業整合美國AI技術堆疊。此外，財政部將在世界銀行啟動新基金，協助各國克服應用AI的資金障礙。

和平工作團為一九六一年冷戰高峰期由甘迺迪總統成立，具善意外交作用，領域涵蓋農業、醫療照護和環境等。

彭博指出，贏得全球AI競賽是川普優先目標。科技工作團旨在AI領域搶先中國，抗衡北京長期在南美洲、非洲和歐洲部分地區透過基礎建設擴張影響力的戰略，將升高美中的競爭。中國科技公司近年借鏡「數位絲路」策略，以較低價AI產品拓展影響力。

克拉茨修奧斯提出賦予盟邦夥伴國先進且具主權AI技術能力的願景，稱各國憑美國AI技術系統可在最先進技術上打造AI未來，同時確保敏感資料保留國內，「真正的AI主權意味著擁有並運用一流技術造福人民，在全球轉型中掌握國家命運」。

