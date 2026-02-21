美中牽動日中 高市搶川習會前訪美

圖為美國總統川普去年十月底訪問日本時，與首相高市早苗共同登上美軍航艦喬治．華盛頓號。高市早苗預計三月訪問美國與川普會面。（美聯社）

自民黨在日本國會選舉大勝後，高市早苗再度出任首相，並預計於三月訪問美國與總統川普會面。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）十九日舉辦線上座談，邀請專家戈維拉（Kristi Govella）與呂寅曄（Andrew Yeo）分析選舉結果及其對區域局勢的影響。

戈維拉指出，此次選舉賦予高市強大的民意授權，不僅鞏固其內政基礎，更將深刻影響日本對美、韓及中國的外交走向。此前中日關係因高市發表「台灣有事」言論而趨緊，但自民黨的大勝向北京釋放明確訊號：日本民眾並未因此懲罰高市，反而視其展現領導力而更受歡迎。

在日中關係方面，戈維拉認為台灣是核心議題，雙方難有退讓空間，緊張局勢恐將持續。儘管兩國仍是重要經濟夥伴，且高市表達基於國家利益與中國往來的意願，但雙邊關係短期內難以友好。她強調，當前局勢的最大變數在於「美中關係」。

高市選擇三月訪美具高度戰略意圖，旨在搶先於川普與中國國家主席習近平會面前，形塑川普對相關議題的思維，並強化美日在因應中國挑戰上的共同利益與關切。戈維拉分析，川普在處理中國議題時自有優先順序，試圖達成有利交易同時維持美日強健關係，對他而言這並非矛盾。

然而，美中關係的動態變化將直接牽動日中局勢；若美中高度緊張，可能反促使其他層面出現降溫誘因。

呂寅曄則補充，若未來「川習會」達成協議並改變整體大環境，高市或許會隨美國立場調整策略，但他不認為高市會單純為回應北京壓力而改變既定方針。

日本首相高市早苗廿日在國會發表施政方針演說，警告日本正面臨戰後最嚴峻安全環境，更直接點名中國在東海與南海加強以武力或威嚇手段試圖片面改變現狀。高市早苗預計三月訪問美國與川普會面。（路透）

