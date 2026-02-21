駐韓美軍F-16黃海演訓 共機升空對峙

駐南韓美軍的F-16戰機與B-52轟炸機（中）、南韓空軍的F-15戰機（左一），在南韓上空進行聯合空中演訓。（法新社檔案照）

雙方均未進入對方識別區 衝突未升高

根據南韓多家媒體廿日報導，駐韓美軍日前在黃海公海上空進行訓練期間，曾與中國戰機一度形成對峙，但雙方均未進入對方防空識別區，事態最終未升級。

目前美中雙方均未對此事發表評論。僅中國環球時報報導指，根據消息人士透露，近日，美軍組織軍機赴黃海中國當面空域活動，中國人民解放軍依法依規組織海空兵力全程跟監警戒、有效應對處置。

十多架F-16單獨訓練 事先向南韓軍方通報

據南韓軍方多名消息人士透露，二月十八日，駐韓美軍麾下十多架F-16戰機從京畿道平澤市烏山空軍基地起飛，至黃海公海上空，進入南韓防空識別區與中國防空識別區之間、雙方識別區未重疊區域。隨著美軍戰機接近中國防空識別區，中方亦出動戰機應對，雙方一度對峙，但均未進入對方識別區，情況最終平息。

報導指出，駐韓美軍在中國防空識別區附近單獨訓練較為罕見。美軍事前已向南韓軍方通報，但未說明具體飛行目的及演訓計劃。南韓軍方認識到演訓事實後，已向美方表達擔憂。南韓國防部與駐韓美軍均未提供更多細節。綜合韓國先驅報與朝鮮日報報導，國防部一名匿名官員表示，南韓與駐韓美軍保持強有力聯合防禦態勢，但拒絕透露與美方討論內容及演訓區域，僅稱「無法確認」。

中國防空識別區附近演訓 較為罕見

軍事分析人士指出，大量駐韓美軍空軍資產靠近中國防空識別區部署被視為不同尋常，可能旨在向中國傳遞威懾信號。外界猜測華盛頓或尋求調整駐韓美軍角色，將重點轉向應對中國，鼓勵盟友承擔更多區域安全責任。

上月發布的美國「國家防衛戰略」稱南韓有能力在「關鍵但更有限」的美國支持下，主導對北韓威懾。

駐韓美軍司令布倫森上將去年十一月強調需要更大行動靈活性，表示部署在朝鮮半島的部隊可在遏制地區威脅方面發揮更廣泛作用。

防空識別區與領空不同，不享有主權。國際慣例是外國軍用飛機靠近他國防空識別區前先行通報飛行計劃。南韓防空識別區於一九五一年三月由美國在韓戰期間劃定，中國東海防空識別區則於二〇一三年十一月由中國自行劃定。去年十二月九日，中俄軍機曾進入南韓防空識別區，南韓國防部當時提出強烈抗議。

