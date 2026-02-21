迫伊核協議 川普考慮有限打擊

美國總統川普（左）據報導正考慮先對伊朗採取有限軍事打擊，施壓伊朗最高領袖哈米尼（右），迫使他同意美方的協議要求。（法新社）

談判剩10至15天 警告伊朗必須達成協議

中東局勢風雲變色，美國總統川普十九日警告，伊朗與美國達成核協議的期限最多只有十至十五天，若談判失敗，伊朗將面臨嚴重後果。華爾街日報獨家披露，川普正考慮對伊朗發動「初步、有限度的」軍事打擊，以迫使德黑蘭當局同意核協議要求，但不會像全面攻擊般引發伊朗大規模報復。如果川普下令，首輪攻擊可能在數天內展開。

川普十九日在華府舉行的「和平理事會」會議致詞提及伊朗，警告若伊朗不配合，「將會是一條完全不同的道路」；伊朗必須達成協議，否則「壞事就會發生」。川普強調，或許美伊會達成協議，「大概在接下來十天內，你們就會知道」。川普隨後又在「空軍一號」上表示，「要麼我們能達成協議，要嘛對他們來說會很不幸」。

初步攻擊目標鎖定軍事或政府設施

知情官員透露，為迫使德黑蘭配合川普對核協議的要求，川普下令的初步攻擊行動目標將是少數軍事或政府設施，若德黑蘭仍拒絕停止鈾濃縮活動，美軍將進一步對德黑蘭政權相關設施發動大規模軍事行動，甚至可能以推翻政權為目標。一位區域官員則稱，有限打擊將導致伊朗退出談判。

美軍正在中東部署大量兵力，包括已在當地的林肯號航艦及正趕往的福特號航艦，美國媒體也證實美方在八小時內調動F-15、F-22、F-35等逾五十架戰機及空中加油機、運輸機和監偵機等，從美國東西岸基地起飛前往歐洲與中東周邊待命。川普在推翻委內瑞拉總統馬杜羅前幾週，也在委國附近集結兵力，但與目前針對伊朗潛在行動所部署的規模相比，簡直是小巫見大巫。儘管美國不太可能部署地面部隊，但川普顯然正為與以色列合作，發動一場持續數日的軍事行動做準備。

美國智庫「哈德遜研究所」分析師克拉克指出，因伊朗防空系統已被美以大致摧毀，美軍戰機幾乎可不受反擊地執行任務，但艦船的風險仍在。伊朗可能使用提供給葉門叛軍的巡弋與彈道飛彈攻擊波斯灣等地的美軍船艦，還可能封鎖全球廿五％海上石油必經的荷姆茲海峽。

伊朗致力於外交解決 消除美疑慮

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼十九日致函聯合國秘書長古特雷斯，警告川普的好戰聲明預示真實風險，將對中東造成災難性影響，並構成對國際和平與安全的嚴重威脅。他呼籲安理會確保美國立即停止非法的武力威脅。同時強調，伊朗致力於外交解決，願在對等基礎上消除美方對伊核計畫和平用途的疑慮。

