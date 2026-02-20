Fed看利率偏鷹 對AI喜憂參半

美國聯準會（Fed）公布1月會議紀要顯示，決策官員幾乎一致同意維持利率不變，但對未來的政策方向存在明顯分歧。（路透檔案照）

美國聯準會（Fed）公布一月會議紀要顯示，決策官員幾乎一致同意維持利率不變，但對未來的政策方向存在明顯分歧，部分官員稱若通膨維持高檔，對升息持開放態度，若通膨下降，部分官員則支持降息。官員們也討論人工智慧（AI）對經濟可能造成的影響。

根據Fed公布的一月會議紀要，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以十票贊成、二票反對，決定將基準利率維持在三．五％至三．七五％的區間不變，這是Fed在連續三次降息後首度按兵不動。

儘管外界普遍預期今年美國通膨將放緩，為進一步降息鋪路。但會議紀要指出，「有數名官員表示，他們可能支持對未來利率決策採取雙向描述，顯示若通膨持續高於二％目標水準，不排除調高利率」。

有些官員認為，應將利率維持不變一段時間，等待更多數據；有官員更主張，在未來看到通膨放緩重回正軌的明確證據前，不宜降息。

會議紀要顯示，有官員對AI帶動生產力大幅提升持樂觀態度，認為有助於降低通膨；但也有官員擔心AI巨額投資會推升資產估值，加上不透明的私人市場參與其中，可能帶來金融風險。

在一月會議紀要公布後，市場反應迅速，彭博美元指數升至約九十七．八，創下兩週新高，美債殖利率也普遍回升。市場目前認為Fed三月降息的可能性幾乎為零，並押注Fed新主席華許上任後，於六月中旬召開的首次政策會議可能降息一碼（〇．二五個百分點）。

