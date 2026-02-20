為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    Fed看利率偏鷹 對AI喜憂參半

    2026/02/20 05:30 編譯盧永山／綜合報導
    美國聯準會（Fed）公布1月會議紀要顯示，決策官員幾乎一致同意維持利率不變，但對未來的政策方向存在明顯分歧。（路透檔案照）

    美國聯準會（Fed）公布1月會議紀要顯示，決策官員幾乎一致同意維持利率不變，但對未來的政策方向存在明顯分歧。（路透檔案照）

    美國聯準會（Fed）公布一月會議紀要顯示，決策官員幾乎一致同意維持利率不變，但對未來的政策方向存在明顯分歧，部分官員稱若通膨維持高檔，對升息持開放態度，若通膨下降，部分官員則支持降息。官員們也討論人工智慧（AI）對經濟可能造成的影響。

    根據Fed公布的一月會議紀要，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以十票贊成、二票反對，決定將基準利率維持在三．五％至三．七五％的區間不變，這是Fed在連續三次降息後首度按兵不動。

    儘管外界普遍預期今年美國通膨將放緩，為進一步降息鋪路。但會議紀要指出，「有數名官員表示，他們可能支持對未來利率決策採取雙向描述，顯示若通膨持續高於二％目標水準，不排除調高利率」。

    有些官員認為，應將利率維持不變一段時間，等待更多數據；有官員更主張，在未來看到通膨放緩重回正軌的明確證據前，不宜降息。

    會議紀要顯示，有官員對AI帶動生產力大幅提升持樂觀態度，認為有助於降低通膨；但也有官員擔心AI巨額投資會推升資產估值，加上不透明的私人市場參與其中，可能帶來金融風險。

    在一月會議紀要公布後，市場反應迅速，彭博美元指數升至約九十七．八，創下兩週新高，美債殖利率也普遍回升。市場目前認為Fed三月降息的可能性幾乎為零，並押注Fed新主席華許上任後，於六月中旬召開的首次政策會議可能降息一碼（〇．二五個百分點）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播