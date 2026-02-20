「一國一簽證」 美議員提案 禁中國公民免簽入美

美國共和黨籍聯邦參議員史考特提案，主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下，進入美國任何領地，並不得參與免簽計畫，以杜絕中國公民藉由制度漏洞快速取得美國身分，或利用美國代孕制度。圖為美屬北馬里亞納群島首府塞班島。（法新社檔案照）

美國共和黨籍聯邦參議員史考特十八日提案，主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下，進入美國任何領地，並不得參與免簽計畫，以杜絕中國公民藉由制度漏洞快速取得美國身分，或利用美國代孕制度。

史考特提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），特別針對目前允許外國旅客免簽證前往美國太平洋領地的豁免計畫，以「禁止共產中國公民在無有效簽證的情況下入境美國，並禁止他們參與任何免簽證旅遊計畫，包括「關島—北馬里亞納群島免簽證計畫」（Guam-CNMI Visa Waiver Program）。

籲廢除塞班島等免簽計畫

此舉是為了因應史考特所稱的「駭人聽聞的報告」。他指出，一項源自歐巴馬政府時期的計畫遭到濫用，該計畫允許外國旅客免簽證進入美屬北馬里亞納群島。北馬里亞納群島是位於西太平洋的美國領地。「關島—北馬里亞納群島免簽證計畫」於二〇〇九年設立，以促進這些島嶼的觀光與經濟活動。

史考特批評，這項歐巴馬政府時期的簽證計畫，即為最典型的案例，「這項計畫為中國公民提供一條通往美國領地的免簽捷徑，讓他們得以建立一個從後門滲透我們國家的溫床。」他呼籲透過廢除這項「魯莽的計畫」，對入境美國的中國公民全面審查，關閉這道後門。

禁利用代孕快速取得美國身分

信中同時引述華爾街日報的調查報導，指出中國公民正利用美國的代孕制度，在往往缺乏傳統移民審查程序的情況下，為其子女取得美國公民身分。信中引述數據指出，這導致北馬里亞納群島首府塞班島的「生育旅遊」呈現爆炸性成長。中國籍產婦在當地的生育數量，從二〇〇九年的每年不到十人，暴增至二〇一八年的近六百人。

