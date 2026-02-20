涉艾普斯坦案 英前王子安德魯被逮

英國國王查爾斯三世胞弟安德魯‧蒙巴頓—溫莎，因涉嫌與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦勾結，在擔任公職人員期間行為失當，在他66歲生日當天的19日遭到逮捕，成為英國現代史上首位鋃鐺入獄的王室成員。（法新社檔案照）

英國警方宣布，英國國王查爾斯三世（King Charles III）胞弟安德魯﹒蒙巴頓—溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor），因涉嫌與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）勾結，在擔任公職人員期間行為失當，已在他六十六歲生日當天的十九日遭到逮捕，成為英國現代史上首位鋃鐺入獄的王室成員。

安德魯被捕肇因於美國司法部本月稍早公布的新一批法庭文件，顯示安德魯在擔任英國貿易特使期間，疑似將潛在的機密文件發送給艾普斯坦。警方發布的聲明並未直接點名這位前王室成員，僅表示有一名六十幾歲男子「仍被警方拘留」。執法單位同時對安德魯在伯克郡與諾福克郡的住所進行搜索。

擔任公職人員期間行為失當

負責管轄倫敦以西地區、包括安德魯住所的泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）本月稍早證實，正在評估對這位前王子的公職人員行為失當指控。此舉促使英王查爾斯三世對其胞弟的行為表達「關切」，並發表史無前例的聲明，指出白金漢宮「準備好支持」警方的工作。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）已表態，認為安德魯應就其與艾普斯坦的關係，前往美國國會作證。至少有九個英國地方警局證實，正在評估安德魯與艾普斯坦關聯的相關通報。

法新社檢視的一封二〇一〇年十一月電子郵件顯示，安德魯在結束亞洲官方行程後，疑似向艾普斯坦分享關於越南、香港、深圳與新加坡的貿易報告。據稱他還向艾普斯坦發送該次行程的詳細資訊，並在數月後提供相關的投資機會。

安德魯出生於一九六〇年二月，曾參與一九八二年福克蘭戰爭。這位曾大受英國民眾歡迎的直升機飛行員，一度是已故女王伊莉莎白二世最寵愛的兒子。然而，隨著他被爆出與艾普斯坦過從甚密及涉入非法行為，其名聲已徹底掃地。英國民調機構「輿觀」（YouGov）去年十月的調查顯示，高達九十一％的英國民眾對他抱持負面觀感。

