產能過剩害全球 IMF籲中國產業補貼砍半

國際貨幣基金（IMF）公布2025年中國經濟年度評估報告，重申今年中國GDP成長率4.5％的預測，但呼籲中國將對關鍵產業的國家補貼減半，以減輕產能過剩對其他國家的傷害。（法新社檔案照）

國際貨幣基金（IMF）十八日公布「二〇二五年中國經濟年度評估」報告，重申今年中國GDP（國內生產總值）成長率四．五％的預測，但呼籲中國將對關鍵產業的國家補貼減半，以減輕產能過剩對其他國家的傷害。

中國去年順差達37兆 國際受不了

IMF估計，北京當局目前對關鍵產業的補貼約占GDP的四％，呼籲中國在中期內應將這個比重降低二個百分點。報告稱，中國的產業政策正在引發國際外溢效應與壓力，加上國內需求疲軟，使中國更加依賴製造業出口作為經濟成長來源。

請繼續往下閱讀...

IMF中國和亞太區代表團主席嘉恩—錢德拉（Sonali Jain-Chandra）說：「中國的產業政策確實在一些部門促成技術創新，但整體而言，對經濟造成的影響仍是負面的，相關問題包括資源錯配與過度支出等。」

中國現仍大幅增加製成品出口，包括電動車等高附加價值商品，而其補貼政策已引發與西方國家的貿易緊張。中國去年貿易順差高達破紀錄的近一．二兆美元（約三十七．八兆台幣），法國總統馬克宏等多國領袖直言，這是難以承受的貿易失衡。

中國官方稱補貼規模沒那麼龐大

IMF對北京當局提出「去內捲化」的倡議表示歡迎，但呼籲中國應進一步提出明確策略。在中國，內捲是指過度削價競爭。

對IMF的報告，中國官方回應稱，實際產業補貼規模並未如IMF估算的那樣龐大。

IMF另估算，去年中國政府債務繼續攀升，總規模接近GDP的一二七％，較二〇二四年上升約十個百分點，預計今年該比重將升至逾一三五％，並持續上升至二〇三四年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法