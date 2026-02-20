為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    產能過剩害全球 IMF籲中國產業補貼砍半

    2026/02/20 05:30 編譯盧永山／綜合報導
    國際貨幣基金（IMF）公布2025年中國經濟年度評估報告，重申今年中國GDP成長率4.5％的預測，但呼籲中國將對關鍵產業的國家補貼減半，以減輕產能過剩對其他國家的傷害。（法新社檔案照）

    國際貨幣基金（IMF）公布2025年中國經濟年度評估報告，重申今年中國GDP成長率4.5％的預測，但呼籲中國將對關鍵產業的國家補貼減半，以減輕產能過剩對其他國家的傷害。（法新社檔案照）

    國際貨幣基金（IMF）十八日公布「二〇二五年中國經濟年度評估」報告，重申今年中國GDP（國內生產總值）成長率四．五％的預測，但呼籲中國將對關鍵產業的國家補貼減半，以減輕產能過剩對其他國家的傷害。

    中國去年順差達37兆 國際受不了

    IMF估計，北京當局目前對關鍵產業的補貼約占GDP的四％，呼籲中國在中期內應將這個比重降低二個百分點。報告稱，中國的產業政策正在引發國際外溢效應與壓力，加上國內需求疲軟，使中國更加依賴製造業出口作為經濟成長來源。

    IMF中國和亞太區代表團主席嘉恩—錢德拉（Sonali Jain-Chandra）說：「中國的產業政策確實在一些部門促成技術創新，但整體而言，對經濟造成的影響仍是負面的，相關問題包括資源錯配與過度支出等。」

    中國現仍大幅增加製成品出口，包括電動車等高附加價值商品，而其補貼政策已引發與西方國家的貿易緊張。中國去年貿易順差高達破紀錄的近一．二兆美元（約三十七．八兆台幣），法國總統馬克宏等多國領袖直言，這是難以承受的貿易失衡。

    中國官方稱補貼規模沒那麼龐大

    IMF對北京當局提出「去內捲化」的倡議表示歡迎，但呼籲中國應進一步提出明確策略。在中國，內捲是指過度削價競爭。

    對IMF的報告，中國官方回應稱，實際產業補貼規模並未如IMF估算的那樣龐大。

    IMF另估算，去年中國政府債務繼續攀升，總規模接近GDP的一二七％，較二〇二四年上升約十個百分點，預計今年該比重將升至逾一三五％，並持續上升至二〇三四年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播