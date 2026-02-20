反貪腐崛起 跛鴨總統自埋禍根

聚集在首爾中央地方法院周邊的支持者高喊「尹again」口號，對宣判結果 感到失望，但另一派陣營也對法院未判處尹錫悅死刑感到遺憾。（美聯社）

南韓前總統尹錫悅十九日遭首爾中央地方法院判處無期徒刑，為其從權力顛峰跌落神壇的驚人歷程畫下句點。這位曾經誓言捍衛憲政秩序的檢察官總統，最終卻因破壞憲政秩序而淪為階下囚，為南韓政壇揮之不去的「青瓦台魔咒」，增添極具宿命色彩的一章。

法新社報導，尹錫悅一九六〇年出生於首爾，後來進入菁英名校首爾大學法律系，並成為一名公訴檢察官與反貪腐鬥士。在二〇一六年南韓首位女總統朴槿惠遭彈劾、隨後因濫用職權被定罪入獄的事件中，尹錫悅扮演關鍵角色。二〇一九年，擔任檢察總長的尹錫悅，還在一起詐欺與賄賂案中，起訴朴槿惠繼任者文在寅的親信、法務部長提名人曹國。

路透指出，做為一名曾調查過兩位總統的檢察官，尹錫悅在南韓家喻戶曉。做為史上權力最大的檢察總長，他利用這個職位來實現問鼎青瓦台的計畫。當時在野的保守派政黨「國民力量黨」對他的表現青睞有加，說服尹錫悅成為該黨總統候選人。二〇二二年三月，他以南韓史上最微弱的差距擊敗共同民主黨候選人李在明，贏得總統大選。

尹錫悅從未受到民眾廣泛的愛戴，各種醜聞也接踵而至，其中包括其政府對二〇二二年萬聖節慶祝活動期間發生、導致一五九人喪生的踩踏事件的處理方式。選民也將通貨膨脹、經濟停滯，以及日益受限的言論自由，歸咎於尹錫悅政府。

尹錫悅被控濫用總統否決權，特別是藉此否決一項為調查其妻子金建希涉嫌操縱股價案鋪路的法案。二〇二三年，金建希被秘密拍下收受價值兩千美元名牌包做為禮物的畫面，令尹錫悅的聲譽進一步受創。他的岳母崔恩順則因在房地產交易中偽造金融文件，被判處一年有期徒刑。

與內政焦頭爛額形成鮮明對比，尹錫悅在國際舞台上相對成功。他致力於解決與日本長達數十年的外交爭端，並加入與共同盟友美國的三方安全合作，對擁有核武的北韓持強硬立場，被廣泛視為他為數不多的政策成就之一。二〇二三年，他在訪問白宮時當眾演唱一九七〇年代金曲「美國派」（American Pie），豔驚四座。然而，他試圖修復與日本關係的舉措，在國內並未受到普遍歡迎。

自反對黨共同民主黨在二〇二四年四月的國會大選中贏得多數席次以來，尹錫悅即已成為「跛鴨」總統。在他宣布戒嚴的前一年，南韓朝野衝突不斷，導致他的政策和立法議程處處受阻。在宣布戒嚴的電視演說中，尹錫悅痛批「反國家分子掠奪人民的自由與幸福」，戒嚴乃打破立法僵局的嘗試。明知大學政治學教授申律（Shin Yul）認為，尹錫悅垮台在於他聽信錯誤的人的建議，但他可能至今仍認為自己宣布戒嚴是正確的事。

