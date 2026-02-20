戒嚴亂政 尹錫悅一審無期徒刑

南韓前總統尹錫悅19日因內亂罪被判處無期徒刑。（法新社）

針對南韓前總統尹錫悅二〇二四年十二月三日發布緊急戒嚴令所引發的國家動盪，首爾中央地方法院十九日認定，動用軍隊及癱瘓國會的意圖、行為構成內亂罪，判處尹錫悅無期徒刑。求處死刑的尹案特檢組對此感到遺憾，暗示將提出上訴。尹錫悅的律師辯護團則抨擊，這場審判不過是「一場秀」，將與尹錫悅討論後再決定是否上訴。

綜合南韓媒體報導，刑事審判第廿五合議庭審判長池貴然說明，軍事行動是本案的審理重心。尹錫悅欲透過部隊掌控國會議事堂，意圖長期癱瘓國會，建立不受監督和約束的權力。發布戒嚴令的後果損耗巨大社會成本及國家聲譽，導致社會政治割裂及對立。

池貴然認為尹錫悅侵犯國會權限。封鎖國會、動用逮捕小組、佔領中央選舉管理委員會等行徑，可視為影響力足以擾亂南韓全境的「暴動」。

行動不周且未導致傷亡 躲過死刑

負責調查尹錫悅案的獨立檢察組上月向法院求處尹錫悅死刑，理由為其行徑展現出對國家民主的威脅，應為此受到可判處之最嚴厲刑責。不過，由於本起行動缺乏縝密計畫且未導致傷亡，加上南韓自一九九七年後未再執行死刑，無期徒刑的判決符合外界預料。

尹錫悅二〇二四年十二月三日深夜發表電視演說，以「清除反國家勢力」為由實施全國戒嚴，指示軍隊封鎖國家議事堂並逮捕反對派議員。部隊雖在場外與示威者發生衝突，所幸沒有發生暴力事件或造成人員傷亡。議員則一面從內阻止部隊進入、一面從外突破封鎖發動緊急表決，以一九〇票贊成一致通過解除戒嚴。尹錫悅後續表態接受，戒嚴令在發布六小時後撤銷。

戒嚴失敗使得尹錫悅招致排山倒海的抨擊聲浪，國家機構和國會也迅速採取行動，包括法務部下令禁止尹錫悅出境，寫下該國首例。國會隨即在當月十二日以二〇四票彈劾尹錫悅，並由憲法法庭於二〇二五年四月以八票同意、零票反對通過後生效。

尹錫悅二〇二五年七月被捕，堅稱發布戒嚴令的正當性，主張是對其所指控的北韓同情者癱瘓政府行徑的奮力一搏。尹錫悅上月因妨礙逮捕、捏造戒嚴聲明，以及在宣布戒嚴前未召開依法授權的內閣會議等罪行遭判五年刑期。

尹錫悅乘坐的囚車駛入法院時，激起場外數千名支持者哭喊，舉出「尹錫悅再次偉大」、「撤銷控告」等標語。當局派出數百名員警監控，避免場面失控。在法官宣判時，尹錫悅面容僵硬，僅直視前方，直到旁聽席部分支持者喊出加油聲後，才望向旁聽席並露出微笑。

前防長判30年 前情報司令官18年

其他因參與戒嚴遭判刑的尹錫悅政府官員，包括前國防部長金龍顯判處卅年刑期、前情報司令官盧相元十八年、前警察廳廳長趙志浩十二年、前首爾警察廳廳長金峰植十年。

