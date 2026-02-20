全球最大航艦 美軍福特號週末抵達中東 全面攻伊 川普幕僚：90％機率

美軍在中東已部署12艘軍艦，全球最大航艦「福特號」預計週末抵達。（路透資料照）

美國與伊朗十九日於瑞士日內瓦進行核子協議磋商。即便美國總統川普主張傾向以外交協議達成目標，美國新聞網站「Axios」報導，華盛頓可能即將對德黑蘭展開時間長達數週，規模接近「全面戰爭」的大型作戰。川普幕僚甚至認為開戰機率高達九成。

一月初伊朗爆發遍布全境的反政府示威期間，川普便有意打擊伊朗。錯過行動時機後，華府採取「文武並行」策略：推動核談判同時在中東部署大規模軍力。知情人士指出，此次美國會再次與以色列聯合打擊伊朗，規模預料超出去年六月以伊「十二日戰爭」等級，將對整個中東地區和川普後續近三年任期造成劇烈影響和重大後果。

美軍在中東區域已部署以「林肯號」航空母艦為首的十二艘軍艦，全球最大航艦「福特號」預計週末抵達。超過一五〇架載著武器系統和火砲彈藥的軍用貨機飛往中東，另增派F-35、F-22和F-16等五十架戰鬥機。

CNN：美軍可在本週末發動攻擊

Axios指出，幕僚不認為川普的軍事部署是虛張聲勢之舉，所有跡象都顯示川普會在談判失利下「扣下板機」。敦促華府對伊朗極限施壓的以色列，也為數日內爆發的潛在戰爭備戰。

美國政界對開戰時間表看法不一。共和黨籍參議員葛拉漢認為要等到數週之後。其他人士則認為會在更短時間內爆發戰爭。一名川普顧問指出，「一些他（川普）身旁的人警告不要對伊朗作戰，但我認為未來行動的機率有九十％」。

另據CNN報導，在近期的大規模軍事部署後，美軍能夠準備好在本週末發動攻擊。不過川普私下仍與主、反戰派人士討論，也向顧問和盟友徵求意見，尚未做出最終決定。

