密會中國商人 秘魯代總統被彈劾下台

祕魯國會十七日以壓倒性票數通過彈劾案，罷黜上任僅數月的代理總統赫里（Jose Jeri）。赫里因涉嫌與中國商人密會而捲入貪腐與權力尋租醜聞。此舉在祕魯四月總統大選前夕，再度引發新一波政治動盪，延續該國近年來總統頻繁更迭的「走馬燈」現象。

國會以七十五票贊成、廿四票反對、三票棄權的結果，通過解除赫里職務的決議。赫里是在前任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）因應對犯罪浪潮不力，於去年十月遭罷黜後，才剛接任臨時總統一職。

國會十八日將從議員中選出新任臨時總統，該人選將看守政府至七月廿八日，屆時將權力移交給四月十二日大選產生的新任總統。赫里遭罷黜後將恢復國會議員身分，直到七月新國會就職。

上任不到半年 違法聘用9女

年僅卅九歲的赫里被指控在政府內部違規聘用多名女性，並捲入涉及密會中國商人的貪腐疑雲。赫里堅稱清白，但在媒體踢爆相關指控後，他隨即陷入輿論風暴。報導指出，有多名女性在與赫里會面後，被不當安插至總統府與環境部任職；調查顯示涉案女性多達九人。

導致赫里下台的核心原因，是被揭露曾於去年十二月與今年一月，與兩名中國商人祕密會晤。據調查，這兩名商人背景敏感，其中一人持有現行的政府合約，另一人則因涉嫌參與非法伐木活動正接受司法調查。

儘管赫里極力否認不法，辯稱會面是為了籌辦「祕魯—中國友誼日」活動，但反對派議員指控其涉嫌貪腐及不當發揮影響力，最終啟動憲法中的「道德能力喪失」條款將其罷免。

赫里下台是祕魯長期政治不穩定的最新篇章。自二〇一六年以來，這個安地斯山脈國家已經歷七位總統，頻繁的政權更迭令國際社會咋舌。

前總統卡斯蒂約於二〇二二年底因試圖解散國會，逃避貪腐調查而遭罷黜，隨後因叛亂罪被判處十一年徒刑；繼任者博魯阿爾特則在位近三年，雖挺過造成數十人喪生的示威抗議，仍因高犯罪率與貪腐醜聞在去年十月黯然下台。

儘管秘魯政府仍持續吸引外資，經濟建設並未因頻繁更換總統而停擺，但對於利馬街頭的百姓而言，政治惡鬥已令人厭煩。秘魯目前正面臨嚴重的勒索犯罪潮，包括委內瑞拉犯罪集團「阿拉瓜火車」勢力崛起，及新冠肺炎疫情後居高不下的貧困與失業率。

