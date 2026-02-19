為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    自由亞洲電台 恢復對中國廣播

    2026/02/19 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    自由亞洲電台17日表示，已恢復對中國聽眾的廣播，包括漢語（普通話）、藏語及維吾爾語的廣播。（路透檔案照）

    自由亞洲電台（RFA）高層十七日表示，該台已恢復對中國聽眾的廣播，包括漢語（普通話）、藏語及維吾爾語的廣播。接受美國政府資助的RFA，去年因川普政府大砍預算而被迫停止營運。

    自由亞洲電台台長兼執行長方貝（Bay Fang）在求職社群平台「領英」（LinkedIn）發文宣布，該台已重新運作，重啟以漢語、藏語及維吾爾語對中國聽眾的廣播，以當地語言提供為數不多的獨立報導。

    重建廣播網需國會批准撥款維持

    方貝說，恢復對中國廣播有兩大關鍵，分別是與傳輸服務業者簽訂的私人合約，及總統川普二月簽署生效對美國國際媒體署（USAGM）撥款六﹒五三億美元（約二〇五億台幣）的支出法案，但重建廣播網仍需持續獲得國會批准撥款。

    方貝還提到，該電台去年底就恢復緬甸語及韓語廣播，如今恢復對中國廣播後，該台的維吾爾語頻道上週已播放一則報導，揭露北京當局除了在新疆恣意抓人拘留，這些被拘留者的孩子也受害，年紀很小就被迫勞動，而非接受教育。

    去年三月，川普指示將多個聯邦機構的職能，降至法律要求的最低限度，包括USAGM，理由是浪費公帑與反川普歧視，以致該署下轄的美國之音（VOA）、自由歐洲電台（RFE）與RFA等傳統上仰賴國會資助的媒體斷炊停擺，員工遭到停職，被視為對美國與中國等對手競爭大為不利。

    對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇以美國內政為由拒絕置評，但批評自由亞洲電台有反中偏見，長期散佈虛假信息，抹黑中國。自由亞洲電台多年來致力揭發中國與其他專制國家侵犯人權情事，中國官方媒體曾就該電台斷炊停擺大聲叫好。

