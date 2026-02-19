為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國地下核試 美提地震數據佐證

    2026/02/19 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國國務院助理國務卿葉奧17日公布最新地震數據，佐證美方近期對中國祕密進行低當量核試驗的指控，挑戰北京宣稱嚴格遵守禁止核試驗國際公約的說法。圖為中國火箭軍2024年9月向太平洋發射洲際彈道飛彈。（法新社檔案照）

    美國國務院助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw）十七日公布最新地震數據，佐證美方近期對中國祕密進行低當量核試驗的指控，挑戰北京宣稱嚴格遵守禁止核試驗國際公約的說法。此舉正值川普政府試圖施壓北京，要求其加入美國與俄羅斯新一輪核武軍備管制談判的敏感時刻。

    華盛頓郵報和華爾街日報報導，國務院負責軍備管制與核不擴散事務的助卿葉奧，在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）指出，位於哈薩克的地震監測站在二〇二〇年六月廿二日，偵測到規模二﹒七五的「震動」事件，「我們得知中國進行一次核試爆」。

    疑在中國西北羅布泊附近

    葉奧表示，可能的爆炸發生在中國西北部的羅布泊（Lop Nor）附近，該地長期以來是中國主要的核試驗場。他強調，當天偵測到的地震訊號，與自然地震或礦業爆破的特徵不符；儘管因中方試圖掩蓋震波特徵導致確切當量不明，但這類低當量測試有助於北京更新並擴張其核武部隊。

    本月稍早，美國公開指控中國曾在二〇二〇年進行祕密核試驗，但負責監測「全面禁止核試驗條約」（CTBT）遵守情況的「全面禁止核試驗條約組織」（CTBTO）當時表示，並未發現中國在該日期進行核爆的證據。

    然而，CTBTO執行秘書佛洛伊德（Robert Floyd）十七日修正這項評估。他在聲明中指出，當天確實偵測到「兩次非常微小的地震事件」，發生時間僅相隔十二秒。他解釋，該組織有能力偵測到當量約五百噸黃色炸藥（TNT）的地下核爆，但由於這次疑似爆炸規模極小，僅憑地震數據「無法有信心地評估事件起因」。

    報導指出，美方此時拋出中國核試指控，背後有著複雜的戰略考量。隨著美俄「新戰略武器裁減條約」（New START）於本月稍早到期失效，川普政府正試圖迫使中國加入美俄談判，起草新的三方協議。葉奧表示，美中俄三國可以「創造性地思考」新的查核機制，但他也強調，若允許中俄進行低當量測試而美國自我設限，將使華府處於「無法容忍的劣勢」。

    中國此前已多次否認進行這類測試。對於葉奧引用的最新地震數據，中國駐美大使館尚未立即回應置評請求。克里姆林宮十八日則公開駁斥美方說法，發言人佩斯科夫強調，俄羅斯與中國均未進行任何祕密核試。

