貿易協議投資 日首波投資美國1.13兆

美國總統川普宣布，日本去年承諾向美國投資5500億美元的協議已正式啟動。圖為川普（右）與日本首相高市早苗（左）去年10月登上美軍航空母艦「喬治華盛頓號」。（路透檔案照）

日本去年夏天與美國達成貿易協議時，承諾向美國投資五五〇〇億美元，這個龐大的貿易協議正式啟動。美國總統川普十七日宣布三個總值三六〇億美元（新台幣一．一三兆元）的投資項目，將由日本提供資金，其中包括德州的石油出口設施、喬治亞州的工業鑽石廠及俄亥俄州的天然氣發電廠。

《路透》報導，川普在自家社群平台「真實社群」發文表示，這些計畫是日本承諾對美投資五五〇〇億美元中首批投資，川普則把對日本進口商品加徵的對等關稅降至十五％，日本汽車和汽車零件的輸美關稅也降至十五％。

高市：促進雙方經濟成長

對此，日本首相高市早苗在Ｘ平台發文表示，這些投資具有促進雙方利益、確保經濟安全保障、促進經濟成長的意義。

美國商務部長盧特尼克指出，位於俄亥俄州價值三三〇億美元的發電廠，將成為美國歷史上最大的天然氣發電設施，每年發九．二吉瓦。該設施將由日本軟銀集團子公司SB Energy經營，在AI資料中心電力需求快速成長之際，將增加基本負載發電。

日本還將投資二十一億美元，建造位於德州海岸附近的原油出口設施。盧特尼克指出，這項計畫預計每年將為美國帶來二〇〇億美元至三〇〇億美元的原油出口收入，保障美國的煉油廠出口能力，並鞏固美國作為世界領先能源供應國的地位。

盧特尼克表示，位於喬治亞州的工業鑽石製造廠，則將滿足美國對合成鑽石砂礫所有需求，它是先進製造業和半導體生產的關鍵原料，目前美國主要依賴中國供應。白宮指出，該合成鑽石工廠將由Element Six營運，這家工業鑽石公司是全球最大鑽石生產商戴比爾斯集團（De Beers）的子公司。

目前仍不清楚這些計畫的成本將有多少由日本企業承擔，以及承擔的具體條件是什麼。根據美日先前達成的貿易協議，在日本收回初始投資成本之前，這些計畫的利潤由美日各分一半，之後則有九成會分給美國。

