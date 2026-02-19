小馬可仕副手 杜特蒂長女投身2028總統大選

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂18日宣布，將投身2028年總統大選。（歐新社）

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）十八日宣布，將投身二〇二八年總統大選。薩拉是菲國前總統羅德瑞戈．杜特蒂長女，她與依法無法尋求連任的現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）關係惡劣，此番表態將克紹箕裘問鼎總統寶座，勢必讓菲國兩大政治家族的公開齟齬更為複雜，也牽動菲律賓今後採行親美還是親中路線。

薩拉說，她無法跪在每位菲律賓人面前乞求原諒，但她願意「獻出生命、力量與未來」為國家服務。值此距離投票還有兩年多之際，薩拉也批評小馬可仕，直言政治人物按理會避免提前揭露計畫，以免淪為攻擊目標，「但我的名聲早就被現任政府毀了」，痛批小馬可仕政府利用國家機器攻擊她的公眾形象。

菲國憲法規定，總統任期六年且不能尋求連任，意味現任總統小馬可仕無法參與下屆大選。獨立民調顯示，薩拉是二〇二八年總統大選的強力競逐者。

馬可仕與杜特蒂兩大政治家族原本關係和睦，小馬可仕與薩拉還在上屆總統大選搭檔並贏得大勝，但執政後因在中國政策、掃毒、政治利益上歧見甚深，以及薩拉之父杜特蒂被小馬可仕政府押送海牙國際刑事法院（ICC）受審，雙方終至決裂，薩拉辭去內閣職務並離開教育部，並數度發表驚人言論，例如要將小馬可仕之父馬可仕的遺骸掘骨揚灰，以及自己若被殺，小馬可仕及其家人就會被暗殺，引發眾怒並招致彈劾。

薩拉一度躲過彈劾案

儘管小馬可仕在國會中盟友眾多，薩拉彈劾案最後仍無疾而終。然而，民間團體已在一年內不得再提彈劾的禁令到期後，本月初再對薩拉提出彈劾案。彈劾一旦通過，薩拉將無法擔任副總統，而且終身不得出任公職。

馬尼拉雅典耀政策中心資深研究員尤辛戈指出，薩拉有強大民意支持，是傳統觀點中贏面最大的潛在候選人，但勝算還要看對手陣營是否整合，小馬可仕政府也可能以強推彈劾案來對付她。

若勝選 菲恐將再反轉親中

在薩拉之父杜特蒂二〇一六至二二年擔任總統期間，菲律賓轉向中國，但小馬可仕上任後強化與美國的傳統關係，同時在南海對中國侵擾採取更為強硬的路線。路透指出，若薩拉勝選，馬尼拉的外交路線恐將再次反轉。

