史上最高票連任 高市施政3主軸並進

日本自民黨總裁高市早苗（中）18日獲得眾議院354票指名，以史上最高票連任首相，高市2.0內閣正式上路。（美聯社）

最新民意 最多席次 財政、安保、修憲 放手一搏

日本自民黨總裁高市早苗十八日獲得眾議院三五四票指名，以史上最高票連任首相，在最新民意與眾院超過三分二以上席次支撐下，高市二．〇內閣將更有籌碼放手一搏。本次特別國會的關注重點，將包括負責任積極財政、強化安全保障，及修改憲法與皇室典範等三大主軸，以及高市三月訪問美國與總統川普會談，將在台海立場和對中政策有何表態 。

不到四個月 扭轉朝小野大

高市去年十月廿一日成為日本第一〇四任首相，為扭轉國會朝小野大的劣勢，今年一月宣布解散國會，最後帶領自民黨獲得史上最大勝利。自民黨加日本維新會的執政聯盟，在眾院囊括三五二席，高市在首相指名中獲得創歷史新高的三五四票，成為第一〇五任首相。之前的紀錄保持人是二〇〇五年小泉純一郎的三四〇票。

所有閣員都勝選 全被留任

由於所有眾議員出身的閣員都在這次大選中連任成功，再加上執政聯盟的維新會仍保持「閣外」合作模式，為維持內閣穩定與政策連貫性，所有閣員均被留任，由原班人馬啟動高市二．〇內閣。

特別國會會期將至七月十七日，共一五〇天，新會期最迫切的課題，是二〇二六年度政府總預算審查。由於年初的國會解散和眾院大選，總預算審議大幅延後，幾乎不可能在年度內（三月底前）通過，政府與執政黨的目標，是在五月黃金週前通過總預算案審議。為銜接四月以後的行政運作，政府將編列暫定預算，因此暫定預算的審議，將成為特別國會初期的重要議題。

總預算審查迫切 拚五月前通過

高市二．〇內閣的三大核心路線，包括負責任的積極財政，以日美同盟為核心的安保強化，以及挑戰修憲與修改皇室典範等三大項。其中，積極財政包括食品消費稅在兩年內歸零、啟動複數年度預算編制、推動投資基金型產業政策等細節。

高市十八日晚間在官邸記者會中說明基本施政方針，呼籲在野黨參與討論消費稅減稅與附帶給付的稅額抵免制度，目標是在夏季前提出中期報告，並儘速提出相關法案。

以日美同盟為核心的安保強化，則包括提出「國家情報局設置法案」，並擬定「國家情報戰略」以強化情報體系。安保三文件（國安戰略、國防戰略、防衛力整備計畫）也可能提前修訂，防衛裝備移轉三原則的修正也在檢討中。

「強勢首相」3/19訪美 外界關注

高市十八日在自民黨眾、參兩院總會，表明修憲與修正皇室典範的意願，強調「不挑戰的國家沒有未來」。由於自民黨在國會擁有三分之二以上席次，有利於促進國會的修憲討論。至於皇室典範的修正，則是以維持父系天皇為主軸。

高市預定三月十九日訪美與川普舉行會談，觀察重點在於日美對台海立場表述的強度，以及對中政策，另外則是邀請美國共同開採南鳥島的稀土等。這將是高市做為強勢首相的首次重大國際考驗。

