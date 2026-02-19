為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗2.0內閣 原班人馬再啟動 強化日美同盟安保 對台、對中政策受關注

    2026/02/19 05:30 駐日特派員林翠儀／東京十八日報導
    日本自民黨總裁高市早苗（中）18日獲得眾議院354票指名，以史上最高票連任首相，高市2.0內閣正式上路。（美聯社）

    日本自民黨總裁高市早苗（中）18日獲得眾議院354票指名，以史上最高票連任首相，高市2.0內閣正式上路。（美聯社）

    日本特別國會十八日開議，首相指名選舉由自民黨總裁高市早苗獲指名，成為第一〇五任首相。在皇居完成親任式與閣僚認證儀式後，自民黨與日本維新會合組的「第二次高市內閣」，所有閣員均獲留任，施政重點包括推動負責任積極財政、以日美同盟為核心的安保強化，對台與對中政策也是關注焦點。

    高市率領自民黨在八日的眾議院大選中獲得壓倒性勝利，自民黨席次爆增為三一六席，跨越眾院總席次四六五席的三分之二，加上日本維新會的執政聯盟共三五二席，在強大的民意支持下，高市二．〇內閣將更有自信。

    特別國會會期將至七月十七日，共一五〇天。高市預定在廿日發表施政方針演說等政府四大演說，預料將重申以日美同盟為核心的安保政策，並觸及台灣議題與日中關係的基本立場，並邀請美國參與南鳥島稀土開發計畫。高市預定三月十九日訪問美國，與美國總統川普舉行峰會。

    高市稍早在自民黨眾、參兩院總會中重申，「不敢挑戰的國家沒有未來。讓我們為創造充滿希望的未來而挑戰」。她並建議黨籍議員仔細研讀自民黨政策公約，「讀到能夠背起來為止」。

    食品消費稅 承諾兩年內歸零

    除了總預算審查，高市在大選時承諾「食品消費稅兩年內歸零」，計畫設立跨黨派的「國民會議」，希望在夏季前完成期中整理報告。

    另外，高市已宣布將提出「國家情報局設置法案」，強化情報體系，安保三文件也可能提前修訂。而高市構想制定的「間諜防止法」，也預定在今夏成立專家會議進行討論。她在兩院總會上提出挑戰修憲與修改「皇室典範」的呼籲，也獲得黨籍議員正面回應。

