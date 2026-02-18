聚焦伊朗核子計畫 美伊談判第二輪登場

美國與伊朗的第二輪談判十七日在瑞士日內瓦舉行，採用間接談判形式，由中東國家阿曼居中擔任協調人。圖為阿曼駐日內瓦的總領事館。（路透）

美國與伊朗十七日在瑞士日內瓦展開第二輪間接談判，聚焦伊朗核子計畫。此次會談由阿曼居中調解，正值美國大幅增兵中東、伊朗在荷姆茲海峽舉行大規模軍事演習之際，區域緊張局勢持續升高。同日，俄羅斯與烏克蘭也將舉行由美國促成的新一輪終戰談判。

伊朗外交部長阿拉奇表示，他帶著「具體構想」前往日內瓦尋求公平協議，但強調「絕不會在威脅下屈服」。伊朗副外長塔赫特—拉萬奇稱，若美國展現誠意解除經濟制裁，德黑蘭願在濃縮鈾庫存問題上讓步。美伊雙方六日曾在阿曼首都馬斯開特首度會談，但並未獲致具體結果。伊朗堅持談判內容僅限於核子計畫。

白宮確認，中東特使魏科夫與總統女婿庫希納代表美方參與談判。總統川普十六日警告德黑蘭，若未能達成協議，後果將「非常嚴峻」。川普表示會「間接參與」談判，稱伊朗是「糟糕的談判者」，若能早達成協議，美國便無需派遣B-2轟炸機摧毀伊朗核設施。國務卿魯比歐則表示，總統始終傾向和平解決方案。

伊朗最高領袖哈米尼十七日回應川普威脅，稱「美國總統無法摧毀伊斯蘭共和國政權，靠軍事威脅讓我們屈服是錯誤判斷。」

伊封鎖部份荷姆茲海峽數小時

談判期間，軍事緊張升高。伊朗革命衛隊自十六日起在荷姆茲海峽、波斯灣及阿曼灣展開實彈演習。多枚飛彈從伊朗境內及沿海發射，擊中荷姆茲海峽目標。十七日並加碼宣布，為海事安全封鎖部份荷姆茲海峽數小時。全球約兩成石油經該海峽運輸。

美國持續增兵中東，全球最大航空母艦「福特號」正趕赴中東，與已部署的「林肯號」航艦會合。衛星影像顯示，林肯號目前距離伊朗海岸約七百公里。

至於俄烏終戰談判採閉門形式舉行，預計進行到十八日。川普在談判前表示，「烏克蘭最好快點回到談判桌」。俄烏交戰即將滿四年，儘管今年已舉行兩輪會談，但始終未能取得突破，談判前數小時雙方還激烈互攻。

