為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普：很快決定是否加碼軍售台灣

    2026/02/18 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國總統川普十六日在空軍一號上表示，他很快就會決定是否加碼對台軍售。（美聯社）

    美國總統川普十六日在空軍一號上表示，他很快就會決定是否加碼對台軍售。（美聯社）

    儘管中國國家主席習近平此前在通話中出言警告美國不要對台灣出售武器，美國總統川普十六日表示，他很快就會決定是否對台灣輸送更多武器。

    川普是在總統專機空軍一號上被問到是否可能加碼對台軍售時，作上述表示。川普說，他正在跟習近平談對台軍售的事，兩人之前談得很愉快，「我們很快就會（針對對台軍售）做決定」。川普並重申他與習近平的關係不錯，以及他打算在今年四月訪中。預料川普訪中時會在北京與習近平會面，而美國對台軍售問題則在川普訪中前成為關注焦點。

    川習本月四日曾通電話，根據中國外交部新聞稿，習在通話中呼籲中美「雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相同而行」，以及「台灣問題是中美關係中最重要的問題…美方務必慎重處理對台軍售問題」。

    談日自民黨大勝

    歸功「我的支持」

    此外，川普在空軍一號上還提及日本首相高市早苗稍早帶領執政黨自民黨在國會眾議院改選中獲得壓倒性勝利，他大讚高市是「非常棒」的領導人，並說高市將勝選歸功於「我的支持」，令他「深感榮幸…這非常好，因為我們與她以及與日本的關係很好」。

    川普此言形同暗示，他對高市的支持，是協助自民黨大勝的因素之一。川普在日本眾院大選投票前三天，曾在社群媒體上發文公開力挺高市及其執政聯盟，「徹底與完全背書」；高市在選後九日於X上回覆川普的恭賀時，提及「誠心感謝川普總統的溫暖話語」，但不確定是否意指川普在選前最後一刻的公開背書。此外，高市的發文還期許與川普一同努力推進日美和平繁榮。

    高市將在川普訪中前的三月訪美，預定三月十九日在白宮與川普舉行會談。日本共同社說，川普把自民黨勝選的功勞攬到自己身上，有可能是要跟高市「討人情」，以便在下月的川高會中佔據優勢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播