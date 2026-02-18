川普：很快決定是否加碼軍售台灣

美國總統川普十六日在空軍一號上表示，他很快就會決定是否加碼對台軍售。（美聯社）

儘管中國國家主席習近平此前在通話中出言警告美國不要對台灣出售武器，美國總統川普十六日表示，他很快就會決定是否對台灣輸送更多武器。

川普是在總統專機空軍一號上被問到是否可能加碼對台軍售時，作上述表示。川普說，他正在跟習近平談對台軍售的事，兩人之前談得很愉快，「我們很快就會（針對對台軍售）做決定」。川普並重申他與習近平的關係不錯，以及他打算在今年四月訪中。預料川普訪中時會在北京與習近平會面，而美國對台軍售問題則在川普訪中前成為關注焦點。

川習本月四日曾通電話，根據中國外交部新聞稿，習在通話中呼籲中美「雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相同而行」，以及「台灣問題是中美關係中最重要的問題…美方務必慎重處理對台軍售問題」。

談日自民黨大勝

歸功「我的支持」

此外，川普在空軍一號上還提及日本首相高市早苗稍早帶領執政黨自民黨在國會眾議院改選中獲得壓倒性勝利，他大讚高市是「非常棒」的領導人，並說高市將勝選歸功於「我的支持」，令他「深感榮幸…這非常好，因為我們與她以及與日本的關係很好」。

川普此言形同暗示，他對高市的支持，是協助自民黨大勝的因素之一。川普在日本眾院大選投票前三天，曾在社群媒體上發文公開力挺高市及其執政聯盟，「徹底與完全背書」；高市在選後九日於X上回覆川普的恭賀時，提及「誠心感謝川普總統的溫暖話語」，但不確定是否意指川普在選前最後一刻的公開背書。此外，高市的發文還期許與川普一同努力推進日美和平繁榮。

高市將在川普訪中前的三月訪美，預定三月十九日在白宮與川普舉行會談。日本共同社說，川普把自民黨勝選的功勞攬到自己身上，有可能是要跟高市「討人情」，以便在下月的川高會中佔據優勢。

