美以攜手 施壓伊朗石油出口中國

約25萬反對伊朗現任政府、期盼政權更迭的抗議人士，14日在德國慕尼黑舉行示威，抗議伊朗上月血腥鎮壓國內反政府抗爭。長期流亡海外的前伊朗王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）在歡呼聲中告訴眾人，他希望帶領伊朗邁向民主轉型，透過民主且透明的選舉程序，決定伊朗的未來。他稍早前也在慕尼黑安全會議（MSC）發表談話，並呼籲美國總統川普「幫助」伊朗人民，並敦促國際社會進行人道干預，以避免更多無辜生命犧牲。（法新社）

就在美國施壓伊朗就限制核計畫與華府達成協議之際，美國新聞網站Axios十四日引述曾聽取相關簡報的美國官員的話報導，美國總統川普與以色列總理納坦雅胡十一日在白宮會面時，同意將致力減少伊朗石油出口到中國，迫使德黑蘭在核談判中做出更多讓步。

Axios引述一名美國高層官員的話說：「我們一致認為，將全力對伊朗施加最大壓力，例如在伊朗對中國出售石油一事上採取行動。」由於適逢農曆春節長假，中國外交部並未立即回應置評請求。

請繼續往下閱讀...

儘管伊朗石油出口遭國際制裁，但德黑蘭當局仍能透過各種管道賣油賺外匯，其中逾八成伊油銷往中國；對中石油貿易一旦縮減，勢必減少伊朗石油收入，此舉不僅可能對德黑蘭構成經濟壓力，中國若因購買伊朗石油遭美方加徵關稅，也將加劇美中關係緊張。

川普近期簽署一項行政命令，賦予國務卿和商務部長權限，可建議總統對任何與伊朗做生意的國家，加徵至多廿五％關稅。報導指出，中國若因購買伊朗石油遭美方加徵關稅，恐將使本已緊張的美中關係更趨惡化。

前述白宮會晤是川普與納坦雅胡自川普去年初重返白宮以來的第七次會面，當時報導稱雙方並未達成任何定論，因為川普堅持繼續推進美伊談判，形同回絕納坦雅胡的對伊強硬要求。

美伊兩國官員六日在中東國家阿曼就伊朗核計畫進行談判，以期透過外交努力化解區域緊張情勢。川普此前已在該區部署包括航空母艦在內的大軍，為美國可能對伊朗採取軍事行動預做準備。

加拿大外交部長安南德（Anita Anand）十四日表示，希望伊朗政權更迭，將針對與伊朗政府有關的七名個人實施進一步制裁，但並未表態是否支持美國發動軍事打擊。

伊︰美解除制裁 考慮同意核協議

伊朗外交部副部長塔赫特—拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）則在十五日刊出的英國廣播公司（BBC）訪問中說，只要美國解除制裁，伊朗就會考慮讓步，與美國達成協議。伊朗此前聲稱，已準備好討論對其核計畫設限，以換取美國解除制裁，但卻始終不願將包括飛彈在內的其他議題，與美伊核談判掛鉤。

瑞士十四日宣布，阿曼本週將在日內瓦主持美伊兩國的談判。塔赫特—拉凡奇也證實，美伊第二輪核談判將於十七日在日內瓦舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法