    紐時︰四川核武基地重啟 台海衝突中美核嚇阻恐弱化

    2026/02/16 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    紐約時報引述衛星影像指出，中國正在西南部四川省深山加速核武設施的擴建與現代化。圖為中國東風-41洲際彈道飛彈。（歐新社資料照）

    專家︰中國意圖在2030年將核彈頭增至千枚 加深全球武器管制的複雜性

    「紐約時報」十四日引述衛星影像，解析中國在核武研發要地四川省的核設施擴建與現代化工程。這些冷戰時期「三線建設」留下的核武基地，近年來大興土木，不僅翻新鈽彈芯生產設施，還新建高爆測試場。專家指出，這顯示北京意圖在二〇三〇年前將核彈頭數量增至一千枚，以配合其大國競爭戰略，並在潛在的台海衝突中，抵制美國的核嚇阻。

    翻新鈽彈芯生產設施 新建高爆測試場

    影像顯示，工程師在梓潼縣的深山興建新的掩體和防禦工事，該綜合設施包括一個約十座籃球場大小的橢圓形區域。佈滿管路的新建築群，代表該設施負責處理具高度危險性的原物料，可能用於測試製造核連鎖反應的「高爆藥」（high explosives）。核彈引爆需要高爆炸藥產生向內的衝擊波，壓縮核心材料以引發連鎖反應，因此需要進行大量的爆破測試來完善設計。

    另一坐落於平通深山中的雙層圍籬設施，專家研判是負責生產核彈頭的關鍵核心「鈽彈芯」（plutonium pits）。該設施的主要建築擁有高約一一〇公尺的排氣煙囪，近年已安裝新型通風口與散熱器，周邊也有新建工程。

    過去七年來的核建設擴張，還包括在綿陽設置的大型雷射點火實驗室，可在無需實際核試爆的情況下進行核彈頭研究。

    曾在美國國家地理空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency）擔任圖像分析師的巴比亞茲（Renny Babiarz），在分析相關影像後指出，這些設施與中國立志成為全球超級強權的路線一致，核武是其中不可或缺的一部分。

    中國的核武擴張加劇美中緊張關係。華府主張任何延續「新戰略武器裁減條約」（New START）的限武機制，均須納入中國。美國國務院主管軍備管制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas DiNanno），本月公開指控中國秘密進行核試爆。截至二〇二四年底，中國擁有的核彈頭數量超過六百枚。據五角大廈最新年度估算，依照當前走勢，預計二〇三〇年達到一千枚。

    北京的核武野心除加深全球武器管制的複雜性，也被視為是在潛在台海衝突中，應對美國核脅迫的戰略後盾。前五角大廈副助理部長、智庫「蘭德公司」（RAND）資深政治學家蔡斯（Michael Chase）指出，北京可能意識到，在與台灣的傳統衝突中將遭受來自美國的核力量壓迫，中國的目標便是企圖取得免於核脅迫的戰略地位。

