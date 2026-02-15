美伊核談、美俄烏三邊談判 預計2/17日內瓦同時登場

烏克蘭總統澤倫斯基（左）十三日在德國 慕尼黑會見了烏克蘭冬奧運動員赫拉什凱維奇（右）與其父親教練，並檢視哀悼死亡運動員之「紀念頭盔」。（路透）

根據路透與網路新聞媒體Axios十三日引述多名消息人士指出，美國與伊朗預計將於十七日在瑞士日內瓦舉行第二輪核談判，同時當日下午還將舉行美國、俄羅斯與烏克蘭的三方會談，試圖為持續四年的俄烏戰爭尋求外交解決方案。

報導指出，美方代表團將由總統川普的女婿庫希納與白宮特使魏科夫領軍。伊朗代表團則由外交部長阿拉奇率領。阿曼外長阿布塞迪（Badr al-Busaidi）將擔任美伊對話的協調人，並出席兩場談判。

消息指出，魏科夫本週初曾與阿曼外長通話，傳達美方關於談判的多項訊息。阿曼外長隨後整理成文件，轉交給來訪的伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼。

在烏克蘭談判部分，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫十四日已證實談判會在十七日至十八日一連舉行兩天。之前兩輪談判都是在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，但都未能解決關鍵爭議的領土問題。烏克蘭總統澤倫斯基上週透露，美國已向烏俄雙方設定「六月前達成協議」的最後期限。

澤倫斯基十四日在慕尼黑安全會議上發表演說，強調俄羅斯單單在一月就對烏克蘭發動六千架無人機、一百五十多枚飛彈與超過五千枚滑翔炸彈襲擊；烏國沒有一座電廠不曾遭受攻擊，俄國正試圖凍死烏國人民。

他指出烏軍正有效提高俄方戰爭代價，使俄軍每佔領一公里土地需付出一五六名士兵性命，目標是將每月殲敵數提升至五萬人。他同時嚴厲譴責伊朗供應無人機、中國企業與北韓協助俄羅斯，呼籲應立即制止伊朗政權，並罕見公開嘲諷親俄的匈牙利總理奧班。

澤倫斯基呼籲西方加速援助，特別是防空系統，並稱跨大西洋團結是「對抗俄羅斯的最佳攔截器」。他感謝美、德、波蘭等國實質支持，重申烏克蘭不僅保衛自身，也在守護整個歐洲安全，警告若放任俄羅斯得逞，自由國家將無一倖免。

