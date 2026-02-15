華爾街日報揭露》美軍AI助攻逮馬杜羅 凸顯AI軍事重要性

美國媒體批露，美軍在一月三日抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅的行動中，首度動用了人工智慧（AI）工具。（路透）

美國華爾街日報十三日引述知情人士揭露，美軍在一月三日抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅的行動中，使用了人工智慧公司「Anthropic」的AI工具「Claude」，寫下首例，凸顯出AI模型對五角大廈與日俱增的重要性。

Anthropic是首家被美國戰爭部用於機密行動的AI模型製造商。不排除也有其它AI工具用於委內瑞拉的行動中，這些工具的應用範圍之廣，涵蓋彙整文件到操控自主無人機等。五角大廈是透過Anthropic與科技公司帕蘭泰爾（Palantir）的夥伴關係使用Claude。帕蘭泰爾的技術工具廣泛用於戰爭部及聯邦執法。

請繼續往下閱讀...

不過，依據Anthropic使用原則，Claude禁止用於涉及暴力、武器研發和監控等行徑。Anthropic發言人回應，「Claude的任何使用方式，無論是私人領域或橫跨政府部門，都被要求遵守我們的使用政策。我們也密切與夥伴合作確保規範受到遵守」。

Anthropic在去年夏季獲得五角大廈價值達兩億美元的合約。然而，戰爭部長赫格塞斯一月宣布與xAI的合作關係時表明，戰爭部不會採用不允許軍方作戰的AI模型。

Anthropic對美國軍方如何使用Claude的顧慮，促使美政府考慮取消雙方的合作。Anthropic執行長阿莫戴已公開表達過對AI從事自主致命行動和國內監控的擔憂，這兩大因素成為與政府當前合約談判的癥結點。

AI的軍事應用被視為推展AI公司發展的關鍵要素之一。Geogle的Gemini和Open AI的ChatGPT也都在近期入軍用產業鏈。據Open AI和和戰爭部說法，客製化的ChatGPT會用於分析文件檔案、生成報告和研究支援等目的。

路透指出，五角大廈正推動在機密網路中使用OpenAI、Anthropic等頂尖企業的AI工具，且不受到諸多施加在一般大眾用戶的規範限制。許多AI公司也正在替美國軍方客製化AI工具，當中有許多僅能在軍政事務的非機密網路使用。Anthropic則是唯一一個能透過第三方用於機密環境的工具，但政府仍須遵守該公司的使用政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法