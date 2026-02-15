為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    慕安會演說》日防相：國際秩序受挑戰 不容武力改變現狀

    2026/02/15 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    日本防衛大臣小泉進次郎十三日在慕尼黑安全會議上發表演說。（彭博）

    日本防衛大臣小泉進次郎十三日在德國慕尼黑安全會議上發表演說，強調「基於規則的國際秩序正面臨現實挑戰」，並明確指出「絕不能容忍以武力片面改變現狀的企圖」。

    被視為對中國嚴正警告

    小泉的演說雖未直接點名中國，但他多次提及東海、南海及西太平洋地區「持續出現以武力改變現狀的行動」，並指稱「鄰近日本的國家正進行不透明的軍事擴張，區域軍力平衡正快速且大幅轉變」，被視為針對中國日益活躍的軍事活動所發出的警告。

    小泉進一步將烏克蘭危機與印太安全掛鉤，重申「今日烏克蘭，明日東亞」的觀點，強調「日本不認為烏克蘭是遙遠的歐洲問題」。日本時報報導，此一立場反映日本政府對台海局勢的高度警覺，尤其在首相高市早苗去年暗示「台灣周邊若遭封鎖可能構成日本存亡危機」後，中日關係已陷入緊張。

    面對日中局勢，小泉在會後問答環節主動釋出善意，表示「即使存在分歧，日本始終開放對話，不會關閉任何溝通管道」。他更直接向中方喊話：「我們歡迎對話，這一點立場非常明確。」據日本共同社報導，小泉同日與英國國防大臣希利、義大利國防部長克羅塞托分別舉行會談，一致同意加速推動英義三國的下一代戰機共同開發，並就歐洲大西洋同印度太平洋的安保密不可分達成共識，三國會就不允許憑藉力量片面改變現狀的安保環境密切合作。

