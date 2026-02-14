CIA發中文影片 招募「不滿習近平」共軍

（取自CIA YouTube頻道）

美國中央情報局（CIA）十二日在網路發布一段以中文發音、針對心存不滿的中國人民解放軍的招募影片（見圖，取自CIA YouTube頻道），意在利用中國國家主席習近平近期對軍方高層大規模整肅所可能激起的內部不滿，吸收可為美方提供情報的共軍人員。中情局過去曾藉獨裁政權內部不滿情緒招募線民，這次影片推出之際，正值習近平對共軍進行大刀闊斧、除了肅貪更講究政治忠誠的全面改組。

對台海衝突意有所指 附上中情局聯繫管道

這段長約一分半的網路影片名為「挺身而出的原因：為拯救未來」，內容為一名虛構的共軍中階軍官的獨白，描述他原本一心保家衛國，但卻發現高層領導只在乎私利、靠謊言打造權力，以及「忌憚」、「絞殺」有領導能力者－－最後這段描述明顯暗示日前倒台落馬的中國中央軍事委員會副主席張又俠。影片中的虛構主角說，他「不能讓狂人來塑造未來的世界」。

該影片中也對美中角力以及可能的台海衝突有所暗示，指稱歷史經驗顯示，不戰而勝才是最大贏家，「但這些未經戰火的人，卻迫不急待想讓我們投身沙場」。該影片最後直接對心有不滿的共軍喊話，直言戰士的職責在於保國衛民，而成為中情局的線民就是在為家為國戰鬥，此時畫面中出現一個電腦螢幕，螢幕中呈現一個以簡體中文書寫的「聯繫中央情報局」網頁。

影片最後以斗大字體寫著「世界的命運掌握在你手中」，還並附上與中情局聯繫的方式與管道。

中情局在影片下方的說明中指出，這是要呈現一名虛構的中國男性做出艱難但重要的決定｜透過有多重加密、可遮蔽使用者身分與個資的通訊軟體Tor，安全地與中情局取得聯繫。中情局直言他們想了解中國真相，所以招募知情、有意願與可信的線民。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇批評這段影片「嚴重侵犯中國國家利益」，中方強烈譴責這一行徑，並將採取一切必要手段堅決反擊境外反華勢力的滲透與破壞，堅決捍衛國家主權、安全與發展利益。

