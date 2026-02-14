民意當後盾 日本扣押中國違法漁船

日本水產廳13日發布的照片顯示，中國漁船為「青通漁11998」（右）12日因涉嫌違反「漁業主權法」，在長崎縣外海的日本專屬經濟區海域內作業，遭水產廳巡邏船「白鷗丸」（左）扣押。（法新社）

青通漁11998闖日本EZZ 拒查還逃逸

日本水產廳十三日宣布，在長崎縣外海的日本專屬經濟區（EEZ）內，以涉嫌違反「漁業主權法」扣押一艘中國漁船，這也是二〇二二年以來首次扣押中國漁船。由於自民黨在日本眾院大選獲得歷史性勝利，這項扣押行動也被認為是日本政府在民意的支持下更有籌碼。

官房長官宣告 持續以堅決態度進行取締 中方罕見未提出批判

日政府發言人、官房長官木原稔和農林水產相鈴木憲均對此表態，木原稔十三日在記者會上表示，為防止與嚇阻外國漁船違法作業，今後將持續以堅決態度進行取締行動。

鈴木憲在內閣會議後的記者會上指出，對於外國漁船的違法作業，「將繼續以堅定立場加以取締，以達到嚇阻效果。」對於該中國漁船是否涉及捕魚以外的航行目的，以及是否向中方提出抗議或要求防止再發生等問題，鈴木僅表示「目前仍在持續調查中」，未進一步說明。

高市上任後，持續對日採取高壓態度的中國，對於這次漁船被扣押的情形卻未提出批判。中國外交部發言人林劍在例行記者會上回覆相關提問時說，中國政府一貫要求中國的漁民依法依規作業，同時堅決維護中國漁民的合法權益。希望日方嚴格遵守「中日漁業協定」，公正執法，保障中方船員安全和合法權益。

日本產經新聞報導，被扣押中國漁船為「青通漁11998」，採用被視為導致水產資源枯竭問題的「虎網漁法」，使用細密網眼的「虎網」，連幼魚小魚也一網打盡，被稱為「海上的吸塵器」。

船長遭逮捕 中方提交保證書後獲釋

日本水產廳巡邏船「白鷗丸」，在長崎縣五島市女島燈塔西南約一七〇公里海域，日本EEZ內發現「青通漁11998」在該海域作業，日方下達停船接受登船檢查命令，但該船拒絕並逃逸，因此依違反「漁業主權法」將其扣押，十二日逮捕四十七歲的船長邱念利（音譯）。該船載有十一名船員。

逮捕理由是其涉嫌十二日對漁業監督官為登船檢查而發出的停船命令不予服從並逃逸。該海域漁產豐富，而且並沒有如釣魚台列嶼具有政治敏感性。

被捕的中國船長已於十三日晚間釋放，水產廳表示，主要是中國駐福岡總領事館提交了保證書，承諾由船長方面支付擔保金。而依據漁業主權法和聯合國海洋法公約的規定，若遭逮捕的嫌疑人繳納擔保金，或提交確保支付的保證書，則必須予以釋放不得遲延。

報導也指出，今年水產廳扣押的外國漁船案件中，此案為首例；也是二〇二二年以來首度扣押中國漁船。過去十年外國漁船扣押總數為廿四件，其中最多為南韓船十五件，其次中國船六件、台灣船二件、俄羅斯船一件。

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾院改選獲得歷史性大勝，日本政府在民意的支持下，扣押行動更有籌碼。（法新社）

