    首頁 > 國際

    高市加速擴軍 自衛隊缺人成隱憂

    2026/02/13 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    日本媒體報導，針對首相高市早苗積極推動的徹底強化防衛力政策，防衛省與自衛隊高層憂心組織與環境難以支撐其加速擴軍步伐。（路透）

    日本媒體報導，針對首相高市早苗積極推動的徹底強化防衛力政策，防衛省與自衛隊高層憂心組織與環境難以支撐其加速擴軍步伐。（路透）

    日本朝日新聞十二日報導，首相高市早苗率自民黨在眾院選舉中大勝，取得強大民意授權推動「徹底強化防衛力」政策。然而，防衛省與自衛隊高層憂心，自衛隊的組織與環境難以支撐其加速擴軍政策。

    政府擬提高自衛隊待遇

    高市上台後已將國防支出目標提高到佔國內生產毛額的二％，以及將本會計年度的國防預算增至約十一兆日圓（約二．二六兆台幣），回應美國川普政府要求盟國分攤更多軍費，自民黨競選時也也承諾要「打造因應新時代的國防體系」。官員預期政府將加快採購裝備、成立新部隊，以因應中國軍力擴張，同時改善自衛隊員待遇。

    防衛省一名高官在眾院選後隔天說，他沒料到選舉結果會如此一面倒。而今內部人士擔心，日本自衛隊及其組織架構恐怕處理不了高市推動的加速擴張軍力。

    報導中以無人機為例，指個會計下年度雖編列鉅額預算採購攻擊型無人機，卻缺乏明確作戰願景與訓練場地；無人機操作所需的無線電頻段亦恐干擾民間通訊。一名防衛省官員直言，在自衛隊內部尚未建立操作程序就引進裝備，根本就是「空洞計劃」。

    此外，前首相石破茂時代提出的「次世代動力」——普遍解讀為發展核子動力潛艦——也引發爭議。儘管核潛艦具備長時間潛航與搭載長程飛彈優勢，卻需大量專業人員操作反應爐及更大編制水手。但日本自衛隊長期缺人，每年新兵招募人數都不足，其中海上自衛隊缺人情況又特別嚴重。

    儘管日本政府已提議提高自衛隊的薪資，但並不清楚重金是否能確保必要人力。日本防衛省一名高官說：「現實情況沒這麼簡單」。

