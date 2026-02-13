日96％執政黨眾議員 贊成自衛隊入憲

日本首相高市早苗在眾院選舉中贏得壓倒性勝利，日本共同社最新調查指出，日本執政兩黨當選議員高達九成六贊成把自衛隊的存在寫入憲法。（路透）

日本共同社針對眾議院選舉當選議員進行的問卷調查顯示，將自衛隊明確寫入憲法第九條的主張獲得壓倒性支持。其中，自民黨當選議員的贊成比例高達九十六．二％，日本維新會更達九十七．一％，兩黨合計贊成比例達九十六．三％。

這項調查於一月廿七日眾院選舉公告發布前夕實施，最終獲得九四一人回覆，其中四〇三人成功當選。在四〇三名回覆問卷的當選者中，包括「傾向贊成」在內的支持修憲將自衛隊入憲的比例達八十一．一％，反對者僅占九．四％。

請繼續往下閱讀...

日本現行憲法第九條第二項明定「不保持陸海空軍及其他戰爭力量」，但自衛隊自一九五四年成立以來，其合憲性長年受憲法學者與在野黨挑戰。因此倡議者認為，明文入憲是為了「終止自衛隊違憲論」，賦予自衛隊作為國家正當防衛組織的憲法地位。

由於自民黨與維新會本次大選共取得眾議院三分之二以上席次，具備發動修憲案所需的提案門檻，未來修憲議程勢必成為國會焦點。

除自衛隊入憲外，問卷亦探詢其他憲政議題。關於在憲法中增設「緊急事態條款」，賦予政府在重大災害或武裝攻擊時更大權限，整體贊成率達八十三．四％，反對者僅八．九％。自民黨與維新會此議題支持度分別為九十七％與九十七．一％，國民民主黨亦有九十一．七％支持；但共產黨與參政黨則完全反對。

在「無核三原則」（不擁有、不製造、不引進核武器）的立場上，各黨分歧明顯。六十八．七％的當選議員贊成維持該原則，反對者有十四．六％。且執政兩黨出現明顯分歧，自民黨內贊成比例為七十．八％，維新會卻僅有二十．六％。

在防衛政策上，針對制定反間諜法以打擊境外勢力間諜活動，以及政府增加防衛費的方針，都獲得八十四．一％支持；六十二％支持放寬具殺傷力的防衛裝備出口管制。

在經濟與社會議題上，當選議員將「高物價對策」列為選後最優先課題，其次為社會保障、經濟對策及少子化與育兒支援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法