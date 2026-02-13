為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日96％執政黨眾議員 贊成自衛隊入憲

    2026/02/13 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    日本首相高市早苗在眾院選舉中贏得壓倒性勝利，日本共同社最新調查指出，日本執政兩黨當選議員高達九成六贊成把自衛隊的存在寫入憲法。（路透）

    日本首相高市早苗在眾院選舉中贏得壓倒性勝利，日本共同社最新調查指出，日本執政兩黨當選議員高達九成六贊成把自衛隊的存在寫入憲法。（路透）

    日本共同社針對眾議院選舉當選議員進行的問卷調查顯示，將自衛隊明確寫入憲法第九條的主張獲得壓倒性支持。其中，自民黨當選議員的贊成比例高達九十六．二％，日本維新會更達九十七．一％，兩黨合計贊成比例達九十六．三％。

    這項調查於一月廿七日眾院選舉公告發布前夕實施，最終獲得九四一人回覆，其中四〇三人成功當選。在四〇三名回覆問卷的當選者中，包括「傾向贊成」在內的支持修憲將自衛隊入憲的比例達八十一．一％，反對者僅占九．四％。

    日本現行憲法第九條第二項明定「不保持陸海空軍及其他戰爭力量」，但自衛隊自一九五四年成立以來，其合憲性長年受憲法學者與在野黨挑戰。因此倡議者認為，明文入憲是為了「終止自衛隊違憲論」，賦予自衛隊作為國家正當防衛組織的憲法地位。

    由於自民黨與維新會本次大選共取得眾議院三分之二以上席次，具備發動修憲案所需的提案門檻，未來修憲議程勢必成為國會焦點。

    除自衛隊入憲外，問卷亦探詢其他憲政議題。關於在憲法中增設「緊急事態條款」，賦予政府在重大災害或武裝攻擊時更大權限，整體贊成率達八十三．四％，反對者僅八．九％。自民黨與維新會此議題支持度分別為九十七％與九十七．一％，國民民主黨亦有九十一．七％支持；但共產黨與參政黨則完全反對。

    在「無核三原則」（不擁有、不製造、不引進核武器）的立場上，各黨分歧明顯。六十八．七％的當選議員贊成維持該原則，反對者有十四．六％。且執政兩黨出現明顯分歧，自民黨內贊成比例為七十．八％，維新會卻僅有二十．六％。

    在防衛政策上，針對制定反間諜法以打擊境外勢力間諜活動，以及政府增加防衛費的方針，都獲得八十四．一％支持；六十二％支持放寬具殺傷力的防衛裝備出口管制。

    在經濟與社會議題上，當選議員將「高物價對策」列為選後最優先課題，其次為社會保障、經濟對策及少子化與育兒支援。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播