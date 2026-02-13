美軍方推動AI導入機密軍事網路 要求OpenAI與Anthropic放寬限制

美國五角大廈正推動在軍方機密網路使用頂尖人工智慧（AI）工具，並與相關AI科技企業展開談判，希望能不受限制地運用商業AI技術。（路透）

美國五角大廈推動將人工智慧（AI）模型應用於軍事機密系統，正力促包括OpenAI、Anthropic等AI科技公司使其AI工具可用於這類網路，並且不受該公司對用戶實施的標準限制。

路透十一日獨家報導，指十日在白宮一場活動中，五角大廈技術長麥可向科技公司高層明確表示，美軍目標是讓這些AI模型同時運行於非機密與機密等級的網路環境。一名匿名官員表示，五角大廈正「推動在所有機密等級部署先進AI能力」。

這是五角大廈與頂級AI公司，商討如何將AI應用於未來戰場的最新發展；這類應用已有自主無人機群、機器人以及網路攻擊等。麥可的說法也可能升高有關軍方亟欲不受限制地使用AI的激辯。

現已有多家AI公司正在為美軍量身打造AI工具，但絕大多數僅限於處理行政事務的非機密網路。僅有Anthropic一家透過第三方合作，使其技術進入機密網路提供服務，但政府仍須遵守該公司的使用政策。Anthropic已向軍方表明，不希望其技術被用於自主鎖定武器或進行美國境內監控。

專家憂AI幻覺釀致命後果

軍方希望利用AI整合資訊，以助決策。然而，AI研究人員指出，儘管AI工具功能強大，這些技術仍可能出現錯誤，甚至編造出乍看之下合理的資訊，若這類錯誤發生在機密系統中，可能帶來致命後果。機密網路通常用於執行高敏感軍事任務。

多數AI公司為降低錯誤風險，在其AI模型中內建防護機制。不過，五角大廈官員對這類限制多有微詞，認為只要符合法律，軍方應可自由部署商用AI工具。

OpenAI於本週和五角大廈達成協議，允許軍方在非機密平台genai.mil，使用包括ChatGPT的該公司AI工具，該平台已開放給三百多萬名戰爭部職員使用；OpenAI並且同意移除多項通常對用戶實施的使用限制，不過仍保留一些安全防護機制。Google和xAI公司之前也與戰爭部達成類似協議。

