回絕納坦雅胡強硬主張 川普堅持與伊朗談判

美國總統川普十一日在白宮會晤來訪的以色列總理納坦雅胡，討論伊朗議題。此次會議閉門舉行。圖為兩人去年十二月在佛州海湖莊園會面。（美聯社檔案照）

美國一月在中東集結海軍，與伊朗衝突一觸即發。總統川普十一日會晤以色列總理納坦雅胡時表示，美方傾向透過外交與伊朗協商，但也強調若無法達成共識，「我們就等著看會有什麼後果」。

川普警告：若談判破局 後果走著瞧

川普在社群媒體寫道，雙方進行「非常良好的會議」、「兩國間仍延續絕佳關係」，但會談沒有得出定論。川普主張持續與伊朗協商，若能達成協議，會是優先選項；若事與願違，「就等著看會有什麼後果」。

請繼續往下閱讀...

儘管兩人對全球局勢觀點基本一致，但美方近期對伊朗的外交磋商聚焦遏制核子野心，引發以方擔憂。納坦雅胡敦促川普更全面壓制伊朗在區域的軍事實力，尤其是斷絕對哈瑪斯、真主黨、青年運動等代理武裝的支持，並限制其彈道飛彈計畫。

納坦雅胡原定二月底訪美，提前到訪顯見對美伊談判高度關切。此次未受軍禮接待，直接從側門入內，與川普閉門會談。據以方發布的會晤摘要，納坦雅胡在會談中，強調了以國的安全需要，兩人同意持續緊密協調。

美伊代表六日在阿曼談判，川普稱之為「非常好的會談」。即便如此，籌備第二輪會談之際，川普透露正考慮對中東派遣第二艘航艦。

土外長：美展現彈性 伊朗真心尋求協議

土耳其外長費丹接受英國金融時報訪問時表示，美國在與伊朗的核協議談判中展現彈性，願意容忍德黑蘭某種程度的鈾濃縮活動，「這是正面發展」、「伊朗如今意識到需要與美國達成協議；美國則明白伊朗存在底線，強迫毫無意義」。

費丹認為伊朗真心尋求協議，願接受濃度限制及嚴格監管，如同二〇一五年簽署的「聯合全面行動計畫」。但他示警，若談判範圍延伸至彈道飛彈，恐只會帶來戰爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法