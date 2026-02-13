美示警：中資錢凱港 正侵害秘魯主權

斥資13億美元在秘魯首都利馬以北的錢凱打造的深水港，已成為中國插足拉丁美洲的象徵，也是中美關係緊張的焦點。（法新社檔案照）

針對秘魯法庭稍早下令限制秘魯官方監管單位監管中資港口、形同批准北京當局在祕魯打造港口「租界」後，美國川普政府十一日對此表示憂心並出言警告，指稱北京當局鞏固對這座重要的秘魯基礎建設的控制，有損秘魯主權。中方對此怒斥造謠抹黑與表示不滿。

秘魯法庭下令官方不得監管 華府指控形同批准中國打造「租界」

請繼續往下閱讀...

美中隔空互嗆的關鍵，是作為中國「一帶一路」倡議一部分在祕魯打造的深水港錢凱（Chancay），現已成為中國插足拉丁美洲的象徵，也是中美關係緊張的焦點。斥資十三億美元、二〇二四年底啟用的錢凱港，位於秘魯首都利馬以北的太平洋岸，中國國企「中國遠洋海運集團」負責開發，目前也是該港口的大股東；一月廿九日，秘魯下級法院的法官做出裁示，下令秘魯當局不得對錢凱港行使「管理、指導、監督與批准權」。

負責監督秘魯其他所有主要港口的官方監管單位「公共交通基礎設施投資監督機構」（Ositran）表示會提出上訴，指稱沒有理由讓中國遠洋海運集團豁免該單位的監督。Ositran說，錢凱港雖是私有港，然其廣大一八〇公頃的土地是秘魯領土，使之應受政府監督。

美國國務院的西半球事務局在社群媒體上發文，直言對秘魯恐無力監管其最大港口之一的錢凱港此一最新報導，「感到擔憂…（該港）現處於掠奪性的中國所有人的管轄下」；美國支持秘魯對其領土內的重要基建行使主權權利…「讓此事作為對該區與全世界的一項警示：便宜的中國資金，代價是國家主權」。

中國外交部發言人林劍十二日在例行記者會上被問到此事時，怒斥「美方公然造謠抹黑錢凱港」，以及表示「堅決反對和強烈不滿」；至於中國遠洋海運集團則在回覆美聯社提問時表示，秘魯法院的裁決「完全無涉主權」，並堅稱錢凱港「仍在秘魯當局的管轄、主權與控制下，以及受到所有秘魯法規的約束」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法