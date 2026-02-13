南華早報：川普4月訪中 美中貿易休兵擬延1年

美國總統川普與中國國家主席習近平去年十月在南韓釜山舉行「川習會」。（路透檔案照）

香港南華早報十二日引述知情人士說法，美國總統川普預計四月前後訪問北京，與中國國家主席習近平進行元首峰會，雙方正就具體行程密切協調，預料兩人將延長去年十月釜山峰會達成的美中貿易休戰最多一年。

白宮暫緩多項對中國科技限制 避免在川習會前激化矛盾

中國外交部發言人林劍十二日證實，習近平在上週與川普長達近兩小時的電話會談中，再度邀請對方訪問中國。林劍強調：「元首對話對穩定中美關係至關重要。」

中國3大電信巨頭在美禁營運喊卡

路透十二日發自華府的獨家報導指出，為營造有利氛圍，川普政府已暫緩多項原定打擊中國科技企業的措施，包括禁止中國電信、中國聯通與中國移動在美營運，限制中國設備進入美國資料中心，以及封殺TP-Link路由器與中國製電動卡車與巴士銷售等。官員坦言，此舉是為避免在峰會前激化矛盾。

前副國安顧問博明批：美電信基建對中洞開

雖然美國商務部為此行動辯護，稱正積極「應對外國技術帶來的國安風險，且將持續如此」。但曾在川普首任期擔任副國安顧問的博明抨擊，「當我們正竭力擺脫北京對稀土供應鏈的掌控時，卻反而讓北京在電信基礎設施、數據中心、人工智慧及電動車等領域獲得對美國經濟的新槓桿——這實在諷刺。」

川普第二任期上任後，重啟首任期對中國發動的貿易戰。藉南韓舉辦亞太經濟合作會議（APEC）契機，川習在釜山的會晤中達成取消、暫停部分關稅措施一年等休戰共識，北京也恢復對美國大豆等農產品進口。

由於共和黨在十一月期中選舉的選情越發吃緊，為了保住參、眾兩院多數席次，川普緊盯各方拿出實際施政成效。消息人士指出，美方官員認為延長數月非正式貿易諒解的做法是實際且可行的目標，能夠將峰會焦點圍繞在短期經濟勝利成果，包括中國提出新的採購承諾。上週與習近平通電後，川普在社群媒體宣布中國考慮增加進口美國大豆。

美方規劃川普3月31日抵達中國

知悉川普訪問規劃的人士透露，美方安排的是在三月卅一日抵達中國，四月首週與習近平舉行雙邊會議的三日行程；北京則權衡四月五日清明節假期因素，正在評估接待時程。雖然確切時程尚未定案，川習會基本定調四月初進行。

知情人士提到，尚無美國企業高層受邀加入訪問中國的企業代表團，原因可能是奉行「美國優先」的川普政府擔憂，此舉會被視為鼓勵美企投資中國。即便如此，峰會最終可能達成汽車和能源協議，近期結案的TikTok交易案或許會被列為其它產業的協議標竿。

