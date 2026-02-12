自民黨添66「高市小孩」 26歲村木汀最年輕

被稱為「高市小孩」的日本自民黨新科眾議員中，最年輕的村木汀 只有26歲，是日本國會首位2000年出生的議員。 （取自村木汀X）

日本這次眾議院大選，自民黨拿下史上最多的三一六席，席次從原本的一九八席大增一一八席，其中新人佔六十六人。這些可稱為「高市小孩」（高市children）的新科議員，最年輕的村木汀只有廿六歲，也是日本國會首位二〇〇〇年出生的議員。這些「高市小孩」應有一部分將成為未來日本政壇的主幹，就像二〇一二年安倍晉三奪回政權時帶進國會的一一九名「安倍小孩」，多人現在都是檯面人物。

這次眾院選舉可說是日本政壇的地殼大變動，相較於二〇〇五年小泉純一郎的「郵政解散」、二〇〇九年民主黨奪下政權，以及二〇一二年安倍重返執政等數次大選，震撼度不相上下。

這次大選共有一〇六位新人當選，其中自民黨佔六十六人，相較於二〇一二年大選一八九位新人中，自民黨佔一一九人，數量並不多。主要是二〇二四年大選石破茂領軍的自民黨一口氣輸掉六十七席，幾乎把家產敗光，這次高市早苗增加一一八席，不但「加倍奉還」，還讓五十五人重返國會，並帶進六十六位新人。

2024年失67席 高市奪回118席

六十六位新人中，以北海道比例選出的村木汀年紀最輕，二〇〇〇年二月出生，雖然不是史上最年輕，卻是日本國會第一位二〇〇〇年出生的議員。

村木汀進入國會，也代表廿一世紀出生的新世代崛起，而二〇〇九年民主黨拿下政權時的核心人物，包括小澤一郎、枝野幸男、岡田克也、玄葉光一郎、海江田萬里、馬淵澄夫、安住淳等人，都在這次選戰中落敗，他啟動在野勢力的世代交替。

「高市小孩」是自民黨的新血，可帶動黨內的新陳代謝，二〇一二年安倍奪回政權時帶進國會的一一九名「安倍小孩」，現在出現很多檯面人物，例如自民黨政調會長小林鷹之、農林水產大臣鈴木憲和、女性活躍擔當大臣黃川田仁志等，都成為高市的左右手。

事實上，石破茂擔任自民黨總裁並在兩次大選中慘敗後，自民黨陷入空前危機，就是憑藉這些「五期生」（二〇一二年當選後經歷五次大選）的跨派系串連，才開拓重生的道路。

