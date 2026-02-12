為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美伊「核談」前 川普擬派第二艘航艦赴中東

    2026/02/12 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國總統川普表示，儘管美國與伊朗正準備重啟談判以避免爆發新衝突，但他仍考慮向中東地區派遣第二艘航空母艦。圖為已進駐阿拉伯海的美國海軍航空母艦「林肯號」。（法新社檔案照）

    美國總統川普表示，儘管美國與伊朗正準備重啟談判以避免爆發新衝突，但他仍考慮向中東地區派遣第二艘航空母艦。圖為已進駐阿拉伯海的美國海軍航空母艦「林肯號」。（法新社檔案照）

    值此美國與伊朗準備就伊朗核子計畫進行第二輪談判之際，美國總統川普十日表示，他正在考慮對中東派遣第二艘航空母艦，與此同時，華盛頓和德黑蘭正準備恢復旨在避免新衝突的談判；川普還宣稱伊朗只要不蠢，就會希望與美國就核子與飛彈計畫達成協議，但隔日便遭伊朗高層回嗆，伊朗飛彈能力是紅線，不得談判協商。

    川普是在接受以色列媒體「十二頻道」採訪時，做上述表示。川普說，美國要是無法與伊朗達成協議，將不得不採取一些強硬手段…「要不就達成協議，要不我們就不得不採取非常強硬的手段」。川普告訴「十二頻道」與美國新聞網站Axios，他正考慮對中東派遣第二艘航艦。川普此前已在中東部署「林肯號」航艦與若干軍艦，引發美國將發動新一輪軍事行動的擔憂。

    路透引述美國官員消息，指目前最有可能被調派的航艦是位於亞洲的「喬治華盛頓號」，或停泊於美國東岸的「布希號」，不過兩艦至少需一週以上才能抵達中東。此外，五角大廈也可能從加勒比海調動最新銳的「福特號」。但根據富比士雜誌網站報導，由於「喬治華盛頓號」正在日本橫須賀港維修，因此最有可能出動的是「布希號」。另有觀察家指出，川普所指的「第二艘航艦」，不排除是指搭載F-35B匿蹤戰機的兩棲突擊艦，而非核動力航艦。

    路透十日也報導，隨著美伊關係持續緊繃，二月初的衛星影像分析顯示，美軍已將駐卡達烏代德空軍基地的「愛國者」防空飛彈系統，裝載至重型戰術卡車上，大幅提升其機動性與快速反應能力。

    同樣在十日，川普接受福斯財經新聞網節目訪問時說，他認為伊朗想要就其核子與彈道飛彈計畫與美國達成協議，因為只有蠢蛋才會不願達成協議。伊朗不這樣做，那將是「愚蠢的」。對此，伊朗最高領袖哈米尼的顧問夏卡尼十一日表示，伊朗的飛彈能力是其不可逾越的紅線。

    川普去年曾配合以色列空襲伊朗核設施，他十一日將在華府與以國總理納坦雅胡會面，預料納坦雅胡會要求華府進一步限制伊朗的飛彈庫。

    美擬扣油輪施壓 憂報復作罷

    此外，為施壓德黑蘭當局與美國達成協議，華爾街日報十日引述美國官員的話說，川普政府一度考慮採取委內瑞拉模式，即扣押更多運送伊朗石油的油輪，以逼迫德黑蘭當局就範，但因擔心此舉勢必遭伊朗報復恐衝擊全球石油市場而作罷。

