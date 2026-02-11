雷根後首位 川普擬擴張核武軍備

紐約時報報導，美國可以在短期內快速增加核武部署的選項之一，是將俄亥俄級彈道飛彈潛艦的核彈發射管啟封，即可增加數百枚核彈頭。（法新社檔案照）

紐約時報九日報導，美國與俄羅斯之間的最後一份核武條約「新戰略武器裁減條約」（New START）到期後，川普政府過去數日的表態已證明兩件事：華府正積極考慮部署更多核武器，還可能會恢復某種形式的核試驗。這兩項舉動一旦成真，勢必推翻美國過去四十年來對核武的嚴格管控，也會讓川普成為自一九八〇年代的雷根總統以來，首位擴張核武軍備的美國總統。

New START條約五日到期後，川普拒絕俄羅斯總統普廷的展延提議。同日，美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾，在日內瓦的軍控會議發表演說，抱怨New START對美國施加「不可接受的片面限制」，重申任何新的裁減核武條約，也必須對核武力發展速度居全球之冠的中國設限。

報導稱此為華府有意擴張核武與恢復核試的跡象之一。華府因核武限制條約，減少或不增加裝載到發射井、轟炸機與潛艦的核彈頭數量；最後一次進行核試，則是卅多年前的一九九二年。

不過，報導指出，川普政府迄今對核武擴軍與恢復核試的態度並不明朗。紐時說，這些細節事關重大，因為可能會決定美中俄三大核武強權是否正邁向新一輪軍備競賽，以及川普是否試圖迫使中俄就新的裁減核武條約展開三方談判。

報導指出，美國可以在短期內快速增加核武部署的選項之一，是俄亥俄級彈道飛彈潛艦。美軍現有十四艘俄亥俄級潛艦，每艘原本配備廿四個核彈發射管，但為符合New START條約規定，每艘被迫封閉四個發射管。如今美國打算啟封，讓每艘潛艦可多裝四枚飛彈，將可增加數百枚核彈頭。

