中共南海「非法存在」菲：構成生存威脅

菲律賓軍方10日發表強硬聲明，直指中國共產黨在南海的「非法存在」，已嚴重衝擊菲律賓國家安全，甚至構成「生存威脅」。圖為菲律賓民眾抗議中國在南海侵犯菲國權益。（歐新社檔案照）

菲律賓與中國在南海的緊張局勢持續升溫。菲律賓軍方十日發表強硬聲明，直指中國共產黨在南海的「非法存在」，已嚴重衝擊菲律賓國家安全，甚至構成「生存威脅」（existential threat）。 菲國軍方強調，將堅定履行維護領土完整的神聖使命，在南海議題上「寸土不讓」。

菲律賓海軍發言人崔尼代在例行記者會上，透過具體數據揭露中國在南海活動的升級趨勢。他引用菲律賓軍方今年一月公布的最新監測報告指出，中國在「西菲律賓海」（菲國對南海的聲索區域）的活動頻率與強度均顯著增加。

報告統計，二〇二五年全年，菲方共偵測到四四七艘次的中國海軍船艦及海警船，在西菲律賓海海域出沒，比二四年的二七八艘次顯著增加，而且有更靠近菲律賓本土、對菲方施壓力度更強的傾向，包括向菲方船隻噴射水砲及蓄意衝撞等。

崔尼代表示，自一九九二年以來，中國海警、海軍及被稱為「海上民兵」的武裝漁船，長期非法滯留菲律賓專屬經濟區（EEZ）。這些船隻近年來對菲國海軍、海岸防衛隊、漁業局的公務船，乃至一般菲國漁民，頻繁採取具高度恫嚇性與侵犯性的行動。崔尼代強調，「這些行為都有被紀錄下來」，「人會說謊，數字不會。」

除了海上實體對抗，崔尼代也指控中共正對菲律賓發動複雜的認知作戰，運用「欺騙性訊息」試圖為其海上霸凌行徑塑造正當性，以分化菲律賓社會與政治領導層的團結，並試圖轉移國際社會對其非法行徑的注意力。

針對外界關注菲律賓外交部擔憂軍方的強硬立場，可能壓縮外交斡旋空間，崔尼代重申軍方推動「透明化倡議」的必要性，公開中方在海上的霸凌事實，是要以真相反制假訊息；軍方不便評論外交事務，但在捍衛主權的立場上始終如一，「西菲律賓海是我們的，我們寸土不讓。」

