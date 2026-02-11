小泉力挺安保政策 機智反問問倒記者

日本防衛大臣小泉進次郎在眾議院大選後首次召開的記者會上表示，自民黨一貫主張必須強化自主防衛力量，也已獲得國民理解，並暗指中國說，「有些國家」甚至沒有民主選舉，即使公布軍事預算，透明度相較於日本也存在重大疑義。（路透檔案照）

日本防衛大臣小泉進次郎在眾議院大選後首次召開的記者會上表示，高市早苗內閣的安全保障政策，已在眾院選舉中獲得信任授權，自民黨一貫主張必須強化自主防衛力量，也已獲得國民理解。他並暗指中國說，「有些國家」甚至沒有民主選舉，即使公布軍事預算，透明度相較於日本也存在重大疑義。

小泉曾是高市去年競選自民黨總裁的對手，選後被延攬入閣成為防衛大臣，上任三個多月來，不但在安保議題上的主張與高市一致，而且多次為高市的安保政策辯護，讓原本懷有敵意的高市支持者，以「小泉覺醒」予以正面評價。

小泉在擔任自民黨支部長的神奈川縣，交出廿席「全壘打」的亮眼成績，聲望進一步上升。十日在防衛省記者會上，一度讓記者啞口無言。

該名記者問及，眾院大選強化了政權基礎，未來與中國的交鋒，將對安全保障造成何種影響，是否會在安保方面引發疑慮？小泉停頓數秒後，反問該名記者，為何政權獲得國民信任，會成為所謂的「安全疑慮」，他實在無法理解，「難道選輸了就不會有安全疑慮嗎？」

記者被問到語塞，調整內容後表示，假設對方因此展現更強硬的對抗姿態，強調他要問的是，是否有這方面的安全疑慮。小泉則表示，做為民主國家，執政黨在選舉中向國民說明強化安保政策、改善自衛官待遇等主張，並獲得強而有力的支持，應該被視為正面結果。

小泉還說，在當前的國際環境下，如果有人認為只要高喊和平，和平即可自動維持，他做為防衛大臣，必須坦率地說，這種想法與現實嚴重脫節。

還有另一名記者質疑，高市主張的安保政策內容不夠具體，小泉也反駁表示，相較於其他國家，已經相當透明。

在未點名哪個國家的情況下，小泉話鋒一轉表示，若不是民主制度，根本就沒有選舉，即使公布軍事預算，與日本相比，其透明度也存在重大疑問。

