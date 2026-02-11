為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    小泉力挺安保政策 機智反問問倒記者

    2026/02/11 05:30 駐日特派員林翠儀／東京十日報導
    日本防衛大臣小泉進次郎在眾議院大選後首次召開的記者會上表示，自民黨一貫主張必須強化自主防衛力量，也已獲得國民理解，並暗指中國說，「有些國家」甚至沒有民主選舉，即使公布軍事預算，透明度相較於日本也存在重大疑義。（路透檔案照）

    日本防衛大臣小泉進次郎在眾議院大選後首次召開的記者會上表示，自民黨一貫主張必須強化自主防衛力量，也已獲得國民理解，並暗指中國說，「有些國家」甚至沒有民主選舉，即使公布軍事預算，透明度相較於日本也存在重大疑義。（路透檔案照）

    日本防衛大臣小泉進次郎在眾議院大選後首次召開的記者會上表示，高市早苗內閣的安全保障政策，已在眾院選舉中獲得信任授權，自民黨一貫主張必須強化自主防衛力量，也已獲得國民理解。他並暗指中國說，「有些國家」甚至沒有民主選舉，即使公布軍事預算，透明度相較於日本也存在重大疑義。

    小泉曾是高市去年競選自民黨總裁的對手，選後被延攬入閣成為防衛大臣，上任三個多月來，不但在安保議題上的主張與高市一致，而且多次為高市的安保政策辯護，讓原本懷有敵意的高市支持者，以「小泉覺醒」予以正面評價。

    小泉在擔任自民黨支部長的神奈川縣，交出廿席「全壘打」的亮眼成績，聲望進一步上升。十日在防衛省記者會上，一度讓記者啞口無言。

    該名記者問及，眾院大選強化了政權基礎，未來與中國的交鋒，將對安全保障造成何種影響，是否會在安保方面引發疑慮？小泉停頓數秒後，反問該名記者，為何政權獲得國民信任，會成為所謂的「安全疑慮」，他實在無法理解，「難道選輸了就不會有安全疑慮嗎？」

    記者被問到語塞，調整內容後表示，假設對方因此展現更強硬的對抗姿態，強調他要問的是，是否有這方面的安全疑慮。小泉則表示，做為民主國家，執政黨在選舉中向國民說明強化安保政策、改善自衛官待遇等主張，並獲得強而有力的支持，應該被視為正面結果。

    小泉還說，在當前的國際環境下，如果有人認為只要高喊和平，和平即可自動維持，他做為防衛大臣，必須坦率地說，這種想法與現實嚴重脫節。

    還有另一名記者質疑，高市主張的安保政策內容不夠具體，小泉也反駁表示，相較於其他國家，已經相當透明。

    在未點名哪個國家的情況下，小泉話鋒一轉表示，若不是民主制度，根本就沒有選舉，即使公布軍事預算，與日本相比，其透明度也存在重大疑問。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播