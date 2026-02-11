黎智英遭重判 賴總統：再次證明一國兩制名存實亡

香港「壹傳媒」創辦人黎智英被依違反「港區國安法」判處20年徒刑，引發國際社會強烈譴責。香港邊城青年、台灣新聞記者協會、無國界記者組織、台灣青年世代共好協會、經民連智庫等團體與個人，10日上午在立法院群賢樓前聲援黎智英。（美聯社）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反「香港國安法」重判廿年，引發國際譴責。總統賴清德十日在社群平台發文聲援黎智英，指出判決再次證明北京宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具，這是一記沉痛的警訊，提醒我們民主自由絕非理所當然。

「台灣與黎智英先生，及所有守護自由的人們站在一起。」賴清德表示，黎智英先生遭重判廿年監禁，再次證明北京宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

賴清德指出，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過五年的羈押與長達兩年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

賴清德說，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒我們民主自由絕非理所當然，再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英先生，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊；強調台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，捍衛得來不易的自由生活。

外交部十日也籲請國際共同嚴厲譴責中國政府及港府，並指出此事顯示北京當局無視自由人權已到無以復加的地步，更凸顯其欲對 人民形塑寒蟬效應的企圖。台灣也會持續與友盟夥伴密切合作，共同捍衛自由民主防線。

香港邊城青年、台灣新聞記者協會、無國界記者組織、台灣青年世代共好協會、經民連智庫等團體與個人，十日上午在立法院群賢樓前聲援黎智英。香港邊城青年秘書長馮詔天表示，黎案是一場政治示範，對世人展示，「新聞自由」可以被任意重新定義為「國家安全威脅」，是一個壓制所有異議聲音的政治訊號，台灣社會必須認識，中共威權紅線只會不斷擴張、變本加厲。

香港「壹傳媒」創辦人黎智英被依違反「港區國安法」判處20年徒刑，引發國際社會強烈譴責。香港邊城青年、台灣新聞記者協會、無國界記者組織、台灣青年世代共好協會、經民連智庫等團體與個人，10日上午在立法院群賢樓前聲援黎智英。（美聯社）

