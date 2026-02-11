中共人權最新劣跡 歐美聲援黎智英

香港「壹傳媒」創辦人黎智英被依違反「港區國安法」判處20年徒刑，是該法2020年實施後所判決的最長刑期，引發國際社會強烈譴責。（路透檔案照）

判決映照香港處境—關有七五〇萬人的開放式監獄

香港「壹傳媒」創辦人黎智英九日被依違反「港區國安法」判處廿年徒刑，是該法二〇二〇年實施後所判決的最長刑期，引發國際社會強烈譴責。「華盛頓郵報」社論直指黎智英的審判結果是對司法的嘲弄，其命運映照了香港的處境：一座關有七五〇萬人、容不下異議者的開放式監獄。黎智英當前唯一的獲釋希望，或許是美國總統川普四月訪問北京。

請繼續往下閱讀...

華郵籲川普訪中時施壓

華郵社論指出，川普曾多次表示希望黎智英獲釋，並曾直接向中國國家主席習近平提出；川普預定四月訪中，是再次就此向中方施壓的機會。然而，即使英國首相施凱爾一月底訪中期間，也向習近平關切黎智英案，判決結果已證明不具實際成效。

除了黎智英，六名前蘋果日報高層和「重光團隊」兩名成員，分別遭判處六至十年不等刑期。社論指出，這些審判並未納入陪審團，黎智英甚至不被允許自行選擇律師，這種「袋鼠法庭」不符合任何國際司法準則。

美國國務卿魯比歐發表聲明，譴責黎智英案的判決結果不公，「向世界展現北京會竭盡所能，打壓在香港的基本自由倡議者，罔顧在一九八四年中英聯合聲明所做出的國際承諾」，敦促中方給予黎智英人道假釋。加拿大外交部長安南德也在聲明中表示，對黎案判決感到失望，呼籲立即基於人道考量釋放。

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾抨擊，對黎智英的審判是中共人權紀錄的最新劣跡，黎智英及其蘋果日報同僚，是因為揭露中共對香港人權的攻擊而遭懲罰，「我會持續引導向這些需要為壓迫黎智英及其同僚負責者的制裁」，「習總書記若想改善與美國的關係，釋放黎智英會是所需要的第一步」。

德國總理梅爾茨預計二月底首次訪問中國。德國總理府發言人柯內留斯表示，將透過既有外交管道，向中國及香港當局表達德國對人權與自由保障的立場，黎案「本來就在檯面上」。

面對國際抨擊聲浪，香港政府九日深夜發文，譴責西方藉由黎案判刑，污衊和攻擊香港。香港特首李家超十日也聲稱，黎智英因觸犯國安法而被判刑，彰顯了法治，並對勾結外部勢力、危害國安的人發出嚴厲警告。

中國國務院新聞辦公室十日則發布「『一國兩制』下香港維護國家安全的實踐」白皮書，強調北京對香港的「全面管治權」，落實「愛國者治港」。李家超說，港府將全面履行白皮書的內容，他也會領導和統籌港府行政、立法及司法機關，履行維護國家安全的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法