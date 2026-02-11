高市2.0 中國關注自衛隊入憲

日本自民黨10日向在野黨傳達，將於18日召開特別國會，當天進行首相指名選舉，黨魁高市早苗通過指名應無懸念，現任閣員也傾向全數留任。（歐新社）

218召開特別國會 高市可望連任首相

日本自民黨十日向在野黨傳達，將於十八日召開特別國會，當天進行首相指名選舉，高市早苗通過指名應無懸念，現任閣員也傾向全數留任。特別國會將合併原本一般國會的職能，進行二〇二六年度政府總預算審查。與此同時，中國針對「高市二．〇」可能啟動修憲程序高度警戒，並以強硬聲明與實際侵擾行動回應。

共軍強硬聲明 批日挑戰國際秩序

由於自民黨在這次眾議院大選中囊括三一六席，超過總議席四六五席的三分之二，跨越眾院可提出修憲動議的門檻。高市在選戰期間為自民黨候選人站台助講時表示，希望修正憲法，維護自衛隊的尊嚴，並使其穩固地成為一支強大的力量，「自衛隊入憲」因而成為外界關注的焦點之一。

著眼國家未來 高市：朝修憲邁進

高市九日在自民黨總部召開記者會時也重申，「憲法說明國家的理想樣貌。我們將確實著眼國家未來，推動朝修憲邁進的挑戰。」強調「將堅持不懈努力，盡可能儘早營造環境，使表決修憲的國民投票得以進行。」

對此，中國國防部發言人蔣斌十日聲稱，日本右翼勢力正處心積慮從軍事、輿論、法律等多方面入手，挑戰二次大戰後的國際秩序，「妄圖重走軍國主義邪路」，國際社會應高度警惕並堅決遏制。這是中國軍方在高市勝選後首度表態。

中國侵擾 海警船駛入釣魚台海域

中國海警局十日表示，海警艦艇編隊在釣魚台列嶼「領海」內巡航，聲稱此乃「依法開展的維權巡航活動」。這也是高市在眾院改選中大勝後，中國海警船首度駛入釣魚台海域。

綜合日本媒體報導，自民黨國會對策委員長梶山弘志，十日與中道改革聯合共同國對委員長笠浩史會談，並告知召集日期。會期預計一五〇天，至七月十七日止。參議院方面，也已向最大在野黨立憲民主黨傳達相關日程。

特別國會開議當天，將進行首相指名選舉，高市將可順利連任，進入第二次內閣。由於第一次內閣上路才三個多月，高市傾向現任閣員全數留任，暫不從執政聯盟日本維新會中起用閣僚。

閣員傾向留任 加速總預算審查

高市九日與維新會共同代表吉村洋文通話。吉村十日透露，高市提議在下一次內閣改組時邀請維新會入閣，吉村也表明未來將派出維新會成員入閣的意向。維新預料，內閣最快將會在今年秋季改組。

新的會期除了總預算案之外，高市已表示，將提出設立「國家情報局」及「對日外國投資委員會」等機構的相關法案。另在自民與維新會簽署的聯合執政協議中，也包括制定「日本國國章損壞罪」、舊姓通稱使用法制化等政策。

高市重申與中對話持開放態度

高市九日也重申，日本對於與中國對話持開放態度。中國外交部發言人林劍十日回應，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係， 「很簡單也很明確，就是撤回高市『涉台錯誤言論』」，以實際行動展現對話誠意。

