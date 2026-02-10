國際聲援黎智英 示警台灣

一手打造香港「壹傳媒」媒體王國的黎智英，因長年批判中國和香港政府，並參與香港民主運動，被依違反「港區國安法」判處20年徒刑。（歐新社檔案照）

一手打造香港「壹傳媒」媒體王國的黎智英，因長年批判中國和香港政府，並參與香港民主運動，九日被依違反「港區國安法」判處廿年徒刑。從定罪到判刑，國際社會不斷抨擊這是不公義的審判，直指香港法治已被徹底摧毀，新聞自由已被釘上封棺釘，對台灣而言不啻為一記如雷貫耳的警鐘。

「華爾街日報」在黎智英刑期確定後旋即發表社論，指黎被控「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」及「串謀發布煽動刊物」等罪名，「均屬捏造」，如此重大的刑期對年邁且衰弱的黎「無異於死刑」，也標誌著讓香港從荒蕪之地蛻變為希望和機遇燈塔的自由，已在中國統治下破滅。黎的遭遇印證外界四十多年前中國和英國談判香港主權時的擔憂，無論港府如何辯解，港人都心知肚明，這是北京的旨意。

社論指出，在黎的判刑日，許多民眾排隊進場旁聽，因為他們認為黎是為香港挺身而出，從黎身上看到令香港自由繁榮的特質，以及他寧願冒著被捕入獄的風險，也不願放棄原則或逃往國外的勇氣。在判刑日前，數十名支持者在法院外排隊數日，甚至帶著睡袋和露營裝備。一名支持者表示，黎為港人發聲、關切中國許多冤案，是「香港的良心」。黎智英的家人、律師、支持者和昔日同僚警告，黎患有心悸及高血壓等健康問題，很可能會死於獄中。該報最後警告，「在中共統治下的生活會是什麼模樣，北京向台灣傳達的訊息已說明得再清楚不過」。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）譴責這項判決，要求「立即撤銷」並釋放黎智英。人權觀察（HRW）亞洲區主任皮爾森指出，對七十八歲的黎智英判處嚴苛的廿年徒刑，等於判他死刑，既殘酷也極不公正。國際特赦組織指出，黎案是「香港從法治城市轉變為以恐懼統治城市又一個令人痛心的里程碑」。

保護記者委員會（CPJ）執行長金斯柏格指出，香港法治已被徹底摧毀，黎的判決無疑為香港新聞自由棺材，釘上最後一根釘子，呼籲國際社會加強施壓。CPJ亞太區主任馬麗怡更砲轟，黎案一開始就是鬧劇，是對香港法律的徹底藐視。

