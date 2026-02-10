自民316席跨修憲門檻 政策轉型獲強大民意

日本眾議院大選結果底定，在黨魁高市早苗（中）的強力吸票效應下，自民黨拿下史上最高的316席，單獨跨過3分之2修憲門檻。（歐新社）

日本眾議院大選結果底定，自民黨拿下史上最高的三一六席，單獨跨過三分之二修憲門檻；中道改革聯合慘敗，議席從一六七席萎縮到四十九席，多位大咖中箭落馬，兩位共同代表野田佳彥和齊藤鐵夫請辭。

自民和維新執政聯盟 高達352席

自民和維新執政聯盟的席次加總共三五二席，這是支持高市未來推動各項重大改革的最新民意。自民黨總裁高市早苗九日傍晚召開記者會表示，席次大幅成長讓她深感責任重大，但另一方面，國民以選票強而有力地支持她將推動的政策轉型，自民黨將團結一致，實現對國民的承諾。

請繼續往下閱讀...

高市表示，將儘速召集特別國會舉行首相指名，以盡快審查二〇二六年度政府總預算案及相關預算法案。日本媒體報導，特別國會可望於十八日召開，會期一五〇天將持續到七月中旬。高市已與執政聯盟的日本維新會代表吉村洋文會晤，確認兩黨將持續合作，強化聯合政府。

這次眾院大選從八日晚間八點開票，至九日清晨才完全底定，但自民黨的選情在高市的人氣旋風下勢如破竹，開票不久後就確定單獨過半，全國二八九個小選區，被自民黨攻克搶佔二四九席，包括北海道和沖繩等較艱困的選區，也交出全壘打的亮麗成績。而執政聯盟的維新會依舊固守大阪，在十九個小選區中拿下十八席。

這次應選四六五席，自民黨拿下三一六席、日本維新會卅六席、中道四十九席、國民民主黨廿八席、參政黨十五席、未來團隊十一席、共產黨四席、令和新選組一席、減稅黨一席，保守黨和社民黨零席、無黨籍四席。

自民黨拿下三一六席是一九五五年創黨以來的最高紀錄，打破一九八六年中曾根康弘內閣三百席的紀錄，也打破二〇〇九年民主黨以三〇八席取得政權的史上最高紀錄。

然而，也因為自民黨選得太好，在比例選區重複提名的候選人，接連在小選區當選，導致在四個比例代表區因名單人數不足，而有十四個席次改分配給其他政黨。

反觀由立憲民主黨和公明黨在選前合組的中道，因知名度過低、政策模糊缺乏吸引力，從一六七席萎縮到四十九席。其中小選區僅拿下七席，而公明黨陣營的廿八席因列入比例代表優先名單，全部當選，立憲陣營的候選人則紛紛落馬，其中不乏大咖，如共同幹事長安住淳、老將小澤一郎，以及在舊民主黨時代的執政班底枝野幸男、岡田克也、玄葉光一郎、逢坂誠二、馬淵澄夫等人。

兩位共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫，九日在執行幹部會議上表明辭意。繼任代表的遴選選舉，預定十二日公告，十三日投開票。

高市在記者會上表示，這場選舉是詢問國民，是否同意由自民黨與維新會的聯合政權，推動負責任的積極財政政策、徹底強化安全保障政策，以及加強政府情報機能等重大政策轉型，自民黨將全黨團結一致，實現對國民的承諾。

日本眾議院大選結果

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法