中國激發危機感 日親中派瓦解

由立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯合」，議席從167席萎縮到49席，兩位共同代表野田佳彥（左）和齊藤鐵夫（右）請辭。（美聯社）

預期日本未來走親美抗中友台路線

日本自民黨這次在總裁高市早苗領軍下「滿血復活」，不但親中色彩濃厚的公明黨與立憲民主黨合組的「中道改革聯合」以慘敗收場，親中代表人物岡田克也爆冷落選；過去自民黨視為艱困選區的沖繩縣，首次四席全壘打。高市上任後中國借端百般施壓，試圖讓她的政權短命化，高市則將這場選戰拉高為「高市路線信任投票」，選民也以超出預期的選票，對高市的安全保障與對中路線，給予明確的授權。

模糊中間主張沒有存活空間

學者分析，本次大選證明模糊中間主張沒有存活空間，預期日本未來會走國家強大、親美抗中友台路線，沒有回頭路。而小澤一郎、岡田克雙雙落選，代表日本親中派徹底瓦解。

高市去年十一月在國會答詢時針對「台灣有事」發言後，中國透過包括減少團客赴日旅遊、禁止水產品輸入、對日本禁運稀土等經濟手段，對高市政府施壓，還啟動「告狀外交」，試圖製造國際輿論的壓力，讓她的政權短命化，但這些招數不僅沒有發揮作用，反而還激發日本民眾危機感，結果成為自民黨大選狂勝的動力。

公明黨脫離與自民黨合組的執政聯盟，被視為中國企圖讓高市政權短命化的幫凶，公明黨在大選前與立憲民主黨合組新政黨，也被解讀為阻擋高市陣營壯大的絆腳石，就連兩黨合組的「中道」，都被網友譏諷為「中國之道」，成為中道慘敗的原因之一。

引發高市「台灣有事」國會答詢風波的岡田克也，在這次大選中落敗，輸給上次以八萬票之差打敗的自民黨新人。岡田不但被視為是親中派，還被網友指責為「間諜」。

艱困選區 沖繩四席全壘打

另一個例子是沖繩縣。美軍基地問題向來是選舉的爭議焦點，沖繩的反基地勢力在過去的選舉中一直佔有優勢，日本共產黨、社民黨和立憲黨候選人獲得反基地勢力的支持，自民黨過去在眾院大選中，勉強可在沖繩四個選區中爭取一到二席，但這次竟然四席全壘打，反基地勢力全面潰敗。

亞太和平研究基金會執行長董立文指出，日本這次大選證明，模糊中間主張沒有存活空間，唯有選擇立場清晰的政策路線，才能符合選民要求、契合國際要求，讓國家發展生存；未來自民黨將會「高市化」，重傷後的日本在野黨也會走向沒有高市早苗的「高市早苗路線」。

日中關係方面，董立文表示，在高市去年於國會說出「台灣有事就是日本有事」後，中國對高市的攻擊，目的是威懾、控制所有日本政治人物，欲讓其後沒人敢再走高市政治路線，但北京的作法反而產生反效果。他認為，未來日中關係「向上友好封頂，向下墜落沒有下限」，將走向冷對抗的道路。

