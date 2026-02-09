泰國三黨不過半 都走友台路線

泰國8日舉行眾議院大選，呈現人民黨、泰自豪黨和為泰黨三強角逐局面。出口民調顯示，掌握執政優勢的泰自豪黨可望獲得最多席次，圖為現任總理阿努廷。（美聯社）

眾院改選登場 總理阿努廷所屬泰自豪黨 可望成最大黨

泰國國會眾議院八日舉行大選，估計沒有任何單一政黨可贏得壓倒性多數，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨、為泰黨和人民黨三強鼎立。出口民調顯示，擁有執政優勢的泰自豪黨可望囊括最多席次，約一四〇至一五〇席，居次的人民黨獲一二五至一三五席，為泰黨則預計取得一一〇至一二〇席。

請繼續往下閱讀...

新內閣組成 有待各黨協調

在沒有任何政黨取得過半席次的情況下，新內閣的組成將取決於黨派之間的談判結果。值得注意的是，三黨的總理或議員候選人選前都表示，若執政將與台灣保持友好關係，並促進合作。

在泰國與柬埔寨邊境衝突升級之際，總理阿努廷去年十二月中旬宣布提前舉行大選，被視為旨在利用日益高漲的民族主義情緒鞏固政權。泰國選舉委員會統計，此次選舉共有五十七個政黨角逐五百個議席，並已提名九十多名總理候選人。選前民調顯示，進步派人民黨支持率達卅六％顯著領先，但可能不足以贏得多數席次，該黨可能再次陷入二〇二三年大選的處境。

人民黨前身前進黨在三年前的大選中贏得最多席次，卻因軍方任命的參議院和保守派議員阻撓，未能組成政府，演變為由為泰黨與泰自豪黨聯合執政，前進黨最終也遭到解散。強大的保皇派保守勢力與社會民主運動之間的鬥爭，造成泰國長期動盪不安，街頭抗議、暴力衝突和軍事政變頻仍。

前總理塔克辛所屬的為泰黨支持率達廿二．一％，阿努廷所屬的泰自豪黨則以十八．九％排名第三。分析家認為，阿努廷可能會再次與為泰黨結盟，在軍方和保守派支持下保住政權。

人民黨第一順位總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）曾表示，泰國與台灣關係良好，未來若擔任總理，希望進一步發展雙邊關係，建立更多商業合作，包括與台積電合作，發展半導體產業，並強調台海和平穩定的重要性。為泰黨首席總理候選人尤德查南（Yodchanan Wongsawat）也表示，執政後盼進一步借鏡台灣的科技新創生態系思考模式。

修憲案公投 還要過好幾關

泰國選民此次也就修憲案進行公投，以取代二〇一七年在軍方支持下頒佈的憲法，該憲法被指權力高度集中於透過間接選舉選出議員的參議院等機構。自一九三二年結束君主專制以來，泰國已先後頒佈廿部憲法，其中大部分都發生在軍事政變之後。若選民支持修憲，新內閣和國會即可啟動修憲程序，但還需要兩次公投才能通過新憲法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法