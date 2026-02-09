老將一升一落》小澤一郎逾半世紀首敗 村上誠一郎陪榜變上榜

被稱為「政界破壞王」的「中道改革聯合」老將小澤一郎（右）意外落選。（資料照）

日本眾議院大選結果揭曉，兩名象徵意義極強的老將一升一落，成為本次選舉最具政治象徵意義的對照。被稱為「政界破壞王」的「中道改革聯合」老將小澤一郎意外落選，而長年被歸類為自民黨「非主流派」的村上誠一郎，則在比例代表第十順位幾近陪榜的狀況下，因自民黨大勝而戲劇性當選。這不僅是兩位老將的命運交錯，更反映出日本政治版圖正加速世代更替與權力重組的現實。

現年八十三歲的小澤縱橫政壇超過半世紀，他的選區位於東北的岩手縣，從一九六九年當選至今已連續當選十九屆，當地五十六歲以下的居民，從一出生就是小澤在當國會議員，是二次世界大戰後日本政壇少數能實際左右政權輪替的人物。

小澤走下神壇 村上與高市唱反調

小澤在自民黨內崛起，九三年國會對宮澤喜一內閣提出不信任案時帶頭造反，導致自民黨的「五五年體制」崩解，其後多次重組政黨版圖，被外界形容為「選舉之神」。二〇〇九年民主黨政權誕生，小澤的選戰佈局與組織動員能力功不可沒。儘管近年影響力逐漸式微，但在在野陣營內，他仍是具有象徵意義的精神領袖與地方派系核心。

小澤此次落選，不僅是一席議席的更替，也是日本戰後政治最後一批「造王者」世代正式退場。他的敗北，也反映出選民結構世代轉換，中道在這次選戰中「變不出新把戲」的現實。

相對地，村上的當選則充滿戲劇性。村上出身愛媛政治世家，傳說是十四世紀雄霸瀨戶內海「村上海賊」的後代，現年七十三歲的村上從一九八六年當選眾議員，至今已連續當選十三屆。

村上長年以政策派自居，在黨內屬於非主流陣營。他曾公開批評前首相安倍晉三為「國賊」，在保守派內部引發震撼，也因此被邊緣化多年。村上與前首相石破茂交情深厚，在石破內閣擔任總務大臣，被視為「石破側近」之一，而去年在國會逼問首相高市早苗對「台灣有事」的態度，引發外交風暴的前外務大臣岡田克也，則是他的妹婿。

石破內閣時期，村上從非主流派變成主流派，二〇二四年眾院大選，愛媛選區從四區縮減為三區，村上退出小選區選舉，自民黨也依慣例給予優遇，列入四國比例選區的單獨代表第一名，這次選舉卻被排在第十位。依過去自民黨在四國比例選區的實力，村上被認為幾乎等同於「安全落選」。

然而，由於高市旋風席捲全國，自民黨比例代表大幅增長，最終突破預期席次，再加上列入重複比例的小選區候選人全壘打，使原本被視為陪榜的村上，意外搭上當選末班車。

